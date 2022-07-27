Липень, 27 в 16:35

У середу, 27 липня, Верховна Рада схвалила загалом закон, який забороняє примусово стягувати борги за житлово-комунальні послуги з деяких категорій громадян. Зазначимо, що послаблення діятиме лише до кінця воєнного стану.

Як повідомив депутат Ярослав Желєзняк у себе в Telegram, за цей закон віддали 312 голосів. Ним забороняється примусове стягнення з фізичної особи заборгованості у громадах, які розташовані в районах проведення воєнних дій або які перебувають у тимчасовій окупації.

Заборона стосуватиметься і осіб, район проживання яких перебуває в оточенні відповідно до переліку Мінреінтеграції, або якщо стягнення здійснюється щодо нерухомого майна, знищеного чи пошкодженого внаслідок воєнних дій.

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Також досі було повністю заборонено на час дії воєнного стану виконання рішень, боржниками за якими є підприємства оборонно-промислового комплексу, органи військового управління, військові частини, вищі військові навчальні заклади, установи та організації зі складу Збройних сил.

Новим законом нардепи внесли до цієї норми виняток, згідно з яким він не стосується рішень за позовами фізичних осіб щодо стягнення заробітної плати та грошового забезпечення військовослужбовців.