Июль, 28 в 7:32

В Чугуеве Харьковской области после серии сильных взрывов поднялся густой столб дыма.

Очевидцы пишут о массивном артиллерийском обстреле. Официального подтверждения информации пока нет.

Обновлено в 7.47. В Чугуеве россияне разрушили многоэтажный дом. Об этом сообщает мэр города Галина Минаева

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Количество пострадавших и жертв пока не известно.

Воздушная тревога в Харьковской области не была объявлена.

Напомним, что ночью 25 июля по Чугуеву оккупанты открыли огонь из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 155-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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