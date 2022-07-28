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Факты / Украина

В Чугуеве раздались сильные взрывы

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
вибух

В Чугуеве Харьковской области после серии сильных взрывов поднялся густой столб дыма.

Очевидцы пишут о массивном артиллерийском обстреле. Официального подтверждения информации пока нет.

Обновлено в 7.47. В Чугуеве россияне разрушили многоэтажный дом. Об этом сообщает мэр города Галина Минаева

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Количество пострадавших и жертв пока не известно.

Воздушная тревога в Харьковской области не была объявлена.

Напомним, что ночью 25 июля по Чугуеву оккупанты открыли огонь из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 155-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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