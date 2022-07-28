В Чугуеве раздались сильные взрывы
Требует проверки
В Чугуеве Харьковской области после серии сильных взрывов поднялся густой столб дыма.
Очевидцы пишут о массивном артиллерийском обстреле. Официального подтверждения информации пока нет.
Обновлено в 7.47. В Чугуеве россияне разрушили многоэтажный дом. Об этом сообщает мэр города Галина Минаева
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Количество пострадавших и жертв пока не известно.
Воздушная тревога в Харьковской области не была объявлена.
Напомним, что ночью 25 июля по Чугуеву оккупанты открыли огонь из зенитно-ракетного комплекса С-300.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 155-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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