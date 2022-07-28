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Факти / Україна

У Чугуєві пролунали сильні вибухи

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
вибух

У Чугуєві Харківської області після серії сильних вибухів піднявся густий стовп диму.

Очевидці пишуть про масивний артилерійський обстріл. Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

Оновлено о 7.47. У Чугуєві росіяни зруйнували багатоповерховий будинок. Про це повідомляє мер міста Галина Мінаєва

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Кількість постраждалих поки що невідома.

Повітряну тривогу на Харківщині не оголошували.

Нагадаємо, що вночі 25 липня по Чугуєву окупанти відкрили вогонь із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 155-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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