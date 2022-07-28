В ОВА назвали причину пожара в Одесском порту
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Пожар в Одесском порту не связан с ракетными обстрелами.
Об этом сообщил спикер начальника Одесской ОВА Сергей Братчук.
Известно, что возгорание произошло на одном из причалов порта.
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— Ночью наши спасатели ликвидировали пожар в Одесском порту: загорелись пиломатериалы, пострадавших нет. Соблюдайте правила пожарной безопасности, особенно в жаркие дни! — сказал Братчук.
Напомним, что Одесская область 26 июля подверглась ракетной атаке с применением самолетов стратегической авиации. Обстрелы Затоки совершили с самолетов из акватории Черного моря. Всего российские войска выпустили 13 ракет.
Источник: Сергей Братчук