В ОВА назвали причину пожежі в Одеському порту
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Пожежа в Одеському порту не пов’язана з ракетним обстрілом.
Про це повідомив речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук.
Відомо, що спалах відбувся на одному з причалів порту.
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– Вночі наші рятувальники ліквідували пожежу в Одеському порту: спалахнули пиломатеріали, постраждалих немає. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, особливо у спекотні дні! – сказав Братчук.
Нагадаємо, що Одеська область 26 липня зазнала ракетної атаки із застосуванням літаків стратегічної авіації. Обстріли Затоки здійснили з літаків з акваторії Чорного моря. Загалом російські війська випустили 13 ракет.
Джерело: Сергій Братчук