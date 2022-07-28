В ОВА назвали причину пожежі в Одеському порту

Липень, 28 в 8:08

Пожежа в Одеському порту не пов’язана з ракетним обстрілом.

Про це повідомив речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук.

Відомо, що спалах відбувся на одному з причалів порту.

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– Вночі наші рятувальники ліквідували пожежу в Одеському порту: спалахнули пиломатеріали, постраждалих немає. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, особливо у спекотні дні! – сказав Братчук.

Нагадаємо, що Одеська область 26 липня зазнала ракетної атаки із застосуванням літаків стратегічної авіації. Обстріли Затоки здійснили з літаків з акваторії Чорного моря. Загалом російські війська випустили 13 ракет.

Джерело: Сергій Братчук