Июль, 31 в 19:52

Около двухсот российских морпехов из 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ отказались возвращаться на войну против Украины.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, эти морские пехотинцы не захотели воевать на юге нашего государства, в связи с чем у российского командования возникли проблемы с комплектованием подразделений.

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– Что стало негативным для российского командования? То, что около 200 военнослужащих 810-й бригады отказались снова возвращаться на территорию юга Украины. И возникла существенная проблема, которая, по нашим данным, и затянула процесс восстановления и боевого слаживания батальонно-тактической группы, которые проводились в мае. Но, несмотря на это, БТГр была сформирована, она сейчас находится на юге нашей страны и ведет боевые действия. Однако это уже совсем другие батальонно-тактические группы, чем те, которые были в начале, – подчеркнул Скибицкий.

Он объяснил, что в этих подразделениях РФ на сегодняшний день отсутствуют боевой потенциал, опыт боевых действий. Кроме того, ощущается дефицит критических специальностей.

Скибицкий напомнил, что ключевая задача 810-й бригады состоит в проведении морских, штурмовых наступательных операций, а также штурмовых действий. И без подготовленных солдат подобные операции провести успешно невозможно.

– Если не будет подготовленных специалистов, если не будет четкого слаживания подразделения, то боевой потенциал этой БТГр, да и всей бригады, уменьшается, – отметил Скибицкий.

Недавно в украинской разведке сообщали, что Россия формирует еще одну ударную группировку для участия в войне против Украины. Этот процесс оккупанты планируют завершить к середине августа.

В то же время в российской армии наблюдается катастрофическая ситуация из-за неукомплектованности подразделений офицерами. Дефицит кадров пытаются восполнить сержантами.