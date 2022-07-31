Липень, 31 в 19:52

Близько двохсот російських морпіхів із 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ відмовилися повертатися на війну проти України.

Про це поінформував представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, ці морські піхотинці не захотіли воювати на півдні нашої держави, у зв’язку з чим в російського командування виникли проблеми з комплектуванням підрозділів.

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– Що стало негативним для російського командування? Те, що близько 200 військовослужбовців 810-ї бригади відмовилися знову повертатися на територію півдня України. І виникла суттєва проблема, яка, за нашими даними, і затягнула процес відновлення та бойового злагодження батальйонно-тактичної групи, що проводилися в травні. Але попри це, БТГр була сформована, вона зараз перебуває на півдні нашої країни і веде бойові дії. Проте це вже зовсім інші батальйонно-тактичні групи, ніж ті, які були на початку, – наголосив Скібіцький.

Він пояснив, що в цих підрозділах РФ на сьогодні відсутні бойовий потенціал, досвід бойових дій. Крім того, відчувається дефіцит критичних спеціальностей.

Скібіцький нагадав, що ключове завдання 810-ї бригади полягає в проведенні морських, штурмових наступальних операцій, а також штурмових дій. І без підготовлених солдатів такі операції провести успішно неможливо.

– Якщо не буде підготовлених фахівців, якщо не буде чіткого злагодження підрозділу, то бойовий потенціал цієї БТГр, та і всієї бригади, зменшується, – зазначив Скібіцький.

Нещодавно в українській розвідці повідомляли, що Росія формує ще одне ударне угруповання для участі у війні проти України. Цей процес окупанти планують завершити до середини серпня.

Водночас в російській армії спостерігається катастрофічна ситуація через неукомплектованість підрозділів офіцерами. Дефіцит кадрів намагаються заповнити сержантами.