Июль, 29 в 11:52

На фоне многотысячных потерь в полномасштабной войне против Украины страна-агрессор РФ формирует еще одну ударную группировку.

Как сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, речь идет о подготовке отдельного армейского корпуса.

Его формируют в западном военном округе РФ (граничащем с территорией Украины). Весь процесс оккупанты планируют завершить к середине августа.

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Скибицкий объяснил, что агрессор не смог выполнить планы скрытой мобилизации и создать 16 так называемых добровольческих батальонов до конца июля. Эти стрелковые подразделения рашисты хотели развернуть практически в каждом регионе РФ.

Теперь они сосредоточились на создании нового армейского корпуса.

– По подтвержденным данным, на середину июля было сформировано 8 батальонов. Этого недостаточно для РФ. Эти батальоны формировались кое-как. В их состав набирали кого попало. Поэтому для ведения боевых действий Россия приняла решение формировать третий отдельный армейский корпус. Сейчас он проходит формирование в западном военном округе для того, чтобы его уже как объединение применять против Украины. Они заявили о своих планах – к середине августа этот корпус сформировать, – отметил Скибицкий.

Он также проинформировал, что в армии РФ наблюдается катастрофическая ситуация из-за неукомплектованности боевых подразделений офицерами.

В частности, представители высшего командования в феврале и марте не выполнили задачи Кремля по оккупации территории Украины, из-за чего были смещены. Не хватает оккупационным подразделениям и офицеров среднего командного звена.

– По информации, которую военная разведка Украины получает из разных источников, в том числе и из радиоперехватов, мы видим, что нехватка офицерских кадров просто катастрофическая. Они в своих разговорах говорят, что в подразделениях вообще нет офицеров, а если и есть, то их никто не знает и не видит. И эту проблему мы видим при формировании этого третьего армейского корпуса и других подразделений, которые формирует РФ, — объяснил Скибицкий.

Он подтвердил данные, что оккупанты восполняют сержантами дефицит офицеров для войны в Украине. В частности, чтобы обеспечить наличие в подразделениях командиров нижнего звена, рашисты присваивают сержантам звание младший лейтенант.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 40 500 российских оккупантов. Только за последние сутки уничтожены 270 захватчиков.

Источник: ГУР Минобороны Украины