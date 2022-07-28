В России нехватку офицеров для войны в Украине восполняют сержантами — разведка

Июль, 28 в 18:43

На фоне больших боевых потерь российской армии у оккупантов возник дефицит офицеров.

Как сообщает украинская разведка, чтобы заполнить эти вакансии, в России начали массово присваивать офицерское звание младший лейтенант лицам сержантского состава без соответствующего опыта и образования.

Еще одной причиной дефицита кадров в РФ является нежелание военнослужащих ВС и Росгвардии из дальневосточных регионов участвовать в боевых действиях на территории Украины. В частности, потому, что их часто включают в состав “сводных подразделений”, которые формируются не по профессиональному признаку. Как следствие, многие военные не имеют надлежащей подготовки, что приводит к дополнительному увеличению потерь.

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Многие оккупанты, участвовавшие в боевых действиях, не желают возвращаться в свои подразделения, указывая в качестве причины отказа проблемы со здоровьем.

— Чтобы предотвратить “отплыв кадров”, руководство ВС РФ формирует военно-врачебные комиссии. Их главная задача – выявление военнослужащих, имитирующих заболевания и ранения для уклонения от участия в боевых действиях, — сообщают в ГУР.

Сообщается, что на территории Ростовской области в небольших населенных пунктах проходят активные мероприятия по мобилизационной подготовке военнообязанных. Областные военные комиссариаты осуществляют призыв молодых людей, проходивших военную службу и имеющих артиллерийский опыт.

Лица, служившие в пехотных войсках, записывают в военный резерв. Их сообщают о необходимости прибытия по вызову для ротации участвующих в войне против Украины военнослужащих. Сейчас почти из каждого села Ростовской области на военную службу призвано от семи до десяти местных жителей.

В приграничной Белгородской области России местные начали массово уничтожать собственное имущество с целью получения компенсации от властей якобы за обстрелы со стороны Украины. В области растет количество претензий к властям по поводу ее несостоятельности обеспечить качественный ремонт поврежденных зданий.