Липень, 31 в 15:11

В ніч на неділю, 31 липня, під час потужного обстрілу Миколаєва російськими військами трагічно загинув український підприємець, директор агрокомпанії Нібулон Олексій Вадатурський. Йому було 74 роки.

Звістку про загибель підтвердив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Російські окупанти позбавили життя не лише підприємця, а й його дружину – Раїсу Вадатурську.

За словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, російська ракета влучила в приватний будинок, де проживало подружжя.

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Про ключові факти з життя Олексія Вадатурського, якого називають одним із найуспішніших українських підприємців – далі в матеріалі.

Освіта та кар’єра

Олексій Вадатурський народився 8 вересня 1947 року в селі Бендзари (Одеська область).

У 1971 році він закінчив Одеський технологічний інститут ім. Ломоносова (зараз це Одеська національна академія харчових технологій).

Трудову діяльність Вадатурський розпочав на Трикратському комбінаті хлібопродуктів (спочатку головним енергетиком, потім головним інженером).

Згодом працював першим заступником гендиректора Об’єднання елеваторної промисловості Миколаївської області. На цій посаді він займався логістикою імпортного зерна по Дніпру та по всьому СРСР.

У 1998-2006 роках Вадатурський двічі був депутатом Миколаївської облради.

А у 2018 році підприємець потрапив до санкційного списку країни-агресора РФ, як і його компанія Нібулон. Тоді Москва запровадила економічні санкції щодо 322 фізичних осіб та 68 юридичних осіб з України.

Вадатурський був віце-президентом Української зернової асоціації.

У листопаді 2007 року тодішній президент Віктор Ющенко присвоїв підприємцю звання Герой України “за визначний особистий внесок у зміцнення потенціалу агропромислового комплексу, організацію та забезпечення досягнення стабільно високих показників у виробництві сільськогосподарської продукції, розвиток соціальної сфери”.

У 2008 році Вадатурський став лауреатом Державної премії України в галузі архітектури (за архітектуру перевантажувального терміналу підприємства Нібулон у Миколаєві).

А 2012 року він був номінантом Всесвітньої продовольчої премії. Підприємцю було присвоєно звання почесного громадянина Миколаєва за внесок у розвиток регіону та аграрної галузі.

З початком повномасштабної війни Олексій Вадатурський не виїхав з України і залишався в Миколаєві.

У подружжя Вадатурських залишився син – Андрій Вадатурський, народний депутат України VIII скликання, та онуки.

Агробізнес і статки

Олексій Вадатурський заснував ТОВ СП Нібулон, яке є одним із найбільших агрохолдингів в Україні, в 1991 році в Миколаєві. Відтоді він був його незмінним генеральним директором.

Нібулон пройшов шлях від невеликої фірми до одного з найбільших підприємств, яке займається виробництвом, зберіганням, переробкою та експортом сільськогосподарської продукції. Спочатку компанія постачала пально-мастильні матеріали та добрива колишнім колгоспам в обмін на агропродукцію для продажу її за кордон.

А до середини 2000-х Нібулон став одним із найбільших в Україні виробників та експортерів аграрної продукції. Підприємство забезпечує доставку флотом, побудованим на власній верфі.

Як інформує видання Forbes Україна, в 2019 році Нібулон оновив одразу декілька своїх рекордів. Серед іншого, компанія тоді зібрала 367 тис. тонн врожаю та побудувала 140-метрове судно класу річка-море (найбільше в історії незалежної України). Станом на 2021 рік у компанії працювали близько 7 тис. людей.

Журналісти Forbes пишуть, що у Вадатурського було чимало бізнес-планів. Зокрема, він вирішив збільшити кількість суден своєї компанії до 100 до 2022 року (суднобудівна програма, яку підприємець запустив у Миколаєві, була розрахована на створення 100 барж, буксирів, катерів і кранів).

Станом на 2021 рік Вадатурський планував організувати прямий транспортний ланцюг із Єгиптом та відкрити новий перевалочний термінал у Дніпропетровській області.

– Щоб побудувати успішний бізнес, потрібно працювати над собою. На самому лише таланті не виїдеш, – розповідав Вадатурський про власні правила ведення бізнесу.

Підприємець також зазначав, що успіх для нього – це “насамперед свобода й незалежність”, а будь‑яка невдача – “це досвід, який дорого вартує”.

У 2012 році журнал Фокус включив бізнесмена до списку 20 найуспішніших аграріїв України (на 12-ту позицію).

У рейтингу журналу НВ Топ-100 найбагатших українців, оприлюдненому в жовтні 2019 року, Вадатурський займав 14-те місце (його статки оцінювалися в $747 млн).

А видання Forbes Україна в 2021 році оцінило його статки в $430 млн. Тоді підприємець займав 24-те місце в рейтингу найбагатших українців.

Водночас Нібулон в останньому рейтингу 100 найбільших приватних компаній України опинився на 20-му місці з річним виторгом 25,8 млрд грн.

Джерело: Інтерфакс-Україна, Фокус, НВ, Верховна Рада України, Forbes

Фото: ТОВ СП Нібулон