Июль, 31 в 11:50

Президент аграрной компании Нибулон Алексей Вадатурский погиб во время обстрела Николаева 31 июля.

Вражеская атака унесла жизнь и жены Алексея Вадатурского Раисы.

Обновлено в 11.50. Новость о трагической гибели супругов подтвердил руководитель областной военной администрации Виталий Ким.

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– Николаев – город-герой. Каждый день мы теряем наших жителей, наших воинов. И сегодня наш город потерял своего Героя. Ночью в результате обстрела города трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании Нибулон Алексей Афанасьевич Вадатурский и его жена Раиса Михайловна Вадатурская, – написал Виталий Ким.

Руководитель области уверяет: Алексей Вадатурский сделал многое для Николаевской области и Украины в целом.

– Его вклад в развитие аграрной и судостроительной отрасли, развитие региона – неоценен. Так много сделано – так много можно было сделать… С уважением и сочувствием. Почивайте с миром, – отметил руководитель ОВА.

Соболезнование Андрею Вадатурскому, экс-нардепу и главе наблюдательного совета Нибулона, из-за трагической гибели отца и матери выразил его коллега Тарас Батенко.

– Президент Нибулона, Герой Украины Алексей Вадатурский был сильной, несгибаемой личностью. Вечная память! – написал Тарас Батенко.

На трагическое известие отреагировал и городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко, который с 2007 по 2010 год был заместителем Алексея Вадатурского в компании Нибулон.

– Трудно писать. Прощай, наставник, отец, патриот, – подписал фотографию с Алексеем Вадатурским Анатолий Бондаренко.

Анатолий Бондаренко отмечает: это тяжелая и болезненная потеря.

– Сегодня ночью в результате массированного обстрела Николаева погиб мой давний товарищ и наставник, генеральный директор компании Нибулон, Герой Украины Алексей Вадатурский с женой… Это человек, у которого я многому научился, он являлся примером для многих и в бизнесе, и в жизни.

Мэр Черкасс добавляет: Алексей Вадатурский был сильным и мудрым руководителем, который сумел вывести свою компанию в лидеры украинского аграрного рынка, создал тысячи рабочих мест и никогда не боялся новых вызовов.

– Настоящий патриот. Он до последнего оставался в Николаеве, находившемся под ежедневными обстрелами. Прощай, друг. Светлая память. Искренние соболезнования всем родным и близким… – написал Анатолий Бондаренко.

Что известно об Алексее Вадатурском

Украинскому агропредпринимателю Алексею Вадатурскому 8 сентября 2022 должно было исполниться 75 лет.

С 1991 года он был постоянным генеральным директором агрохолдинга Нибулон.

В 2007 году ему присвоили звание Героя Украины “за выдающийся личный вклад в укрепление потенциала агропромышленного комплекса, организацию и обеспечение достижения стабильно высоких показателей в производстве сельскохозяйственной продукции, развитие социальной сферы”.

В 2012 году Алексей Вадатурский вместе с сыном Андреем поделили 12-е место в списке 20 самых успешных аграриев Украины от журнала Фокус.

В июне 2020 года предприниматель занял 15-е место в рейтинге самых богатых украинцев от Forbes Украина. Тогда его капитал был оценен в $450 млн.

Обстрел Николаева 31 июля

31 июля Николаев подвергся наиболее мощному массированному обстрелу с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Взрывы, в частности кассетных снарядов, раздавались после часа ночи и около пяти утра. Лишь утром было около 12 прилетов ракет С-300. Еще два снаряда сбили силы противовоздушной обороны.

Разрушены жилые дома, гостиница, спортивный комплекс, два учебных заведения и СТО. Горело двухэтажное здание, пристройка к жилому дому, два гаража и две хозяйственных постройки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 158-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Тарас Батенко, Виталий Ким, Анатолий Бондаренко

Фото: latifundist.com