Июль, 31 в 6:06

Ночью 31 июля российские войска начали массированно обстреливать Николаев.

– С начала тревоги в городе раздаются взрывы, в том числе кассетные снаряды. Пока известно о нескольких пожарах в местах прилетов. Есть повреждения жилых домов от ударной волны и обломков, – отметил мэр Николаева Александр Сенкевич.

По словам главы города, мощные взрывы раздавались после часа ночи и около пяти утра.

– Сегодняшний массированный обстрел, наверное, был самым мощным за все время, – отметил мэр города.

В эти минуты на местах прилетов, где вспыхнули пожары, работают спасатели.

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Источник: Александр Сенкевич