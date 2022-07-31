Взрываются кассетные снаряды: РФ массированно обстреливает Николаев
Ночью 31 июля российские войска начали массированно обстреливать Николаев.
– С начала тревоги в городе раздаются взрывы, в том числе кассетные снаряды.
Пока известно о нескольких пожарах в местах прилетов. Есть повреждения жилых домов от ударной волны и обломков, – отметил мэр Николаева Александр Сенкевич.
По словам главы города, мощные взрывы раздавались после часа ночи и около пяти утра.
– Сегодняшний массированный обстрел, наверное, был самым мощным за все время, – отметил мэр города.
В эти минуты на местах прилетов, где вспыхнули пожары, работают спасатели.
Воздушная тревога в области продолжалась пять часов подряд.
Миновала угроза обстрелов в 06.01.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 158-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Александр Сенкевич