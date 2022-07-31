Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Взрываются кассетные снаряды: РФ массированно обстреливает Николаев

Татьяна Забожко, редактор ленты
вибух
Фото: Depositphotos

Ночью 31 июля российские войска начали массированно обстреливать Николаев.

– С начала тревоги в городе раздаются взрывы, в том числе кассетные снаряды.

Пока известно о нескольких пожарах в местах прилетов. Есть повреждения жилых домов от ударной волны и обломков, – отметил мэр Николаева Александр Сенкевич.

По словам главы города, мощные взрывы раздавались после часа ночи и около пяти утра.

Сегодняшний массированный обстрел, наверное, был самым мощным за все время, – отметил мэр города.

В эти минуты на местах прилетов, где вспыхнули пожары, работают спасатели.

Сейчас смотрят

Воздушная тревога в области продолжалась пять часов подряд.

Миновала угроза обстрелов в 06.01.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 158-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Сенкевич

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка