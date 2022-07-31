Обстріл Миколаєва: загинув президент Нібулону Олексій Вадатурський разом із дружиною
Президент аграрної компанії Нібулон Олексій Вадатурський загинув під час обстрілу Миколаєва 31 липня.
Ворожа атака забрала життя й дружини Олексія Вадатурського Раїси.
Оновлено о 14.25. Співчуття рідним та близьким загиблих висловив президент України Володимир Зеленський.
– Коли почалася повномасштабна війна Росії проти України, родина Вадатурських, попри постійні обстріли міста, залишилася в Миколаєві. Одна з російських ракет влучила в приватний будинок, де мешкало подружжя.
Це велика втрата для Миколаївщини та всієї України. Олексій Вадатурський за понад 50 років трудового шляху зробив неоціненний внесок у розбудову регіону й розвиток аграрної та суднобудівної галузей нашої держави, – зазначив глава держави.
Компанія Нібулон, яка є ровесницею незалежної України й налічує близько 7 тис. працівників, наголошує Володимир Зеленський, розбудовувала сучасний цивілізований ринок зерна в країні, створивши найпотужнішу розвинену мережу елеваторів та річкових перевантажувальних терміналів із загальним обсягом одночасного зберігання понад 2,25 млн тонн.
– Компанія також успішно відроджує судноплавство на Дніпрі та Південному Бузі, повертаючи цим річкам славу найбільших транспортних артерій країни.
Олексій Вадатурський і його компанія ніколи не боялися викликів і у своїй діяльності керувалися любов’ю до рідного краю. Надихаючись самі, надихали й інших на шлях розвитку та завжди були прикладом для наслідування, – зазначив Володимир Зеленський.
Оновлено об 11.50. Звістку про трагічну загибель подружжя підтвердив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.
– Миколаїв – місто-герой. Щодня ми втрачаємо наших жителів, наших воїнів. І сьогодні наше місто втратило свого Героя.
Уночі внаслідок обстрілу міста трагічно загинули Герой України, генеральний директор компанії Нібулон Олексій Опанасович Вадатурський та його дружина Раїса Михайлівна Вадатурська, – написав Віталій Кім..
Керівник області запевняє: Олексій Вадатурський зробив багато для Миколаївщини та України загалом.
– Його внесок у розвиток аграрної та суднобудівної галузі, розбудову регіону – неоцінений. Так багато зроблено – так багато можна було б зробити…
З повагою та глибоким співчуттям. Спочивайте з миром, – зазначив керівник ОВА.
Співчуття Андрієві Вадатурському, екснардепу та голові наглядової ради Нібулону, з приводу трагічної загибелі батька й матері висловив його колега Тарас Батенко.
– Президент Нібулону, Герой України Олексій Вадатурський був сильною, незламною особистістю. Вічна пам’ять! – написав Тарас Батенко.
На трагічну звістку відреагував і міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, який із 2007 до 2010 року був заступником Олексія Вадатурського в компанії Нібулон.
– Важко писати. Прощай, наставнику, батьку, патріоте, – підписав світлину з Олексієм Вадатурським Анатолій Бондаренко.
Анатолій Бондаренко зазначає: це важка та болюча втрата.
– Сьогодні вночі внаслідок масованого обстрілу Миколаєва загинув мій давній товариш та наставник, генеральний директор компанії Нібулон, Герой України Олексій Вадатурський із дружиною…
Це людина, в якої я багато чому навчився, він був прикладом для багатьох і в бізнесі, і в житті.
Мер Черкас додає: Олексій Вадатурський був сильним та мудрим керівником, який зумів вивести свою компанію в лідери українського аграрного ринку, створив тисячі робочих місць та ніколи не боявся нових викликів.
– Справжній патріот. Він до останнього залишався у Миколаєві, який був під щоденними обстрілами. Прощавай, друже. Світла пам’ять. Щирі співчуття усім рідним та близьким… – написав Анатолій Бондаренко.
Що відомо про Олексія Вадатурського
Українському агропідприємцеві Олексію Вадатурському 8 вересня 2022 року мало виповнитися 75 років.
Із 1991 року він був незмінним генеральним директором агрохолдингу Нібулон.
У 2007 році йому присвоїли звання Героя України “за визначний особистий внесок у зміцнення потенціалу агропромислового комплексу, організацію та забезпечення досягнення стабільно високих показників у виробництві сільськогосподарської продукції, розвиток соціальної сфери”.
У 2012 році Олексій Вадатурський разом із сином Андрієм поділили 12-те місце в списку 20 найуспішніших аграріїв України від журналу Фокус.
У червні 2020 року підприємець посів 15-те місце в рейтингу найбагатших українців від Forbes Україна. Тоді його капітал оцінили в $450 млн.
Обстріл Миколаєва 31 липня
31 липня Миколаїв зазнав найбільш потужного масованого обстрілу з часу повномасштабного вторгнення РФ до України.
Вибухи, зокрема касетних снарядів, лунали після першої години ночі та близько п’ятої ранку. Лише вранці було близько 12 прильотів ракет С-300. Ще два снаряди збили сили протиповітряної оборони.
Зазнали руйнувань житлові будинки, готель, спортивний комплекс, два заклади освіти та СТО. Горіли двоповерхова будівля, прибудова до житлового будинку, два гаражі та дві господарчі споруди.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 158-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Тарас Батенко, Віталій Кім, Анатолій Бондаренко, Офіс президента
Фото: latifundist.com