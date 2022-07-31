Обстріл Миколаєва: загинув президент Нібулону Олексій Вадатурський разом із дружиною

Президент аграрної компанії Нібулон Олексій Вадатурський загинув під час обстрілу Миколаєва 31 липня.

Ворожа атака забрала життя й дружини Олексія Вадатурського Раїси.

Оновлено о 14.25. Співчуття рідним та близьким загиблих висловив президент України Володимир Зеленський.

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– Коли почалася повномасштабна війна Росії проти України, родина Вадатурських, попри постійні обстріли міста, залишилася в Миколаєві. Одна з російських ракет влучила в приватний будинок, де мешкало подружжя. Це велика втрата для Миколаївщини та всієї України. Олексій Вадатурський за понад 50 років трудового шляху зробив неоціненний внесок у розбудову регіону й розвиток аграрної та суднобудівної галузей нашої держави, – зазначив глава держави.

Компанія Нібулон, яка є ровесницею незалежної України й налічує близько 7 тис. працівників, наголошує Володимир Зеленський, розбудовувала сучасний цивілізований ринок зерна в країні, створивши найпотужнішу розвинену мережу елеваторів та річкових перевантажувальних терміналів із загальним обсягом одночасного зберігання понад 2,25 млн тонн.

– Компанія також успішно відроджує судноплавство на Дніпрі та Південному Бузі, повертаючи цим річкам славу найбільших транспортних артерій країни. Олексій Вадатурський і його компанія ніколи не боялися викликів і у своїй діяльності керувалися любов’ю до рідного краю. Надихаючись самі, надихали й інших на шлях розвитку та завжди були прикладом для наслідування, – зазначив Володимир Зеленський.

Оновлено об 11.50. Звістку про трагічну загибель подружжя підтвердив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

– Миколаїв – місто-герой. Щодня ми втрачаємо наших жителів, наших воїнів. І сьогодні наше місто втратило свого Героя. Уночі внаслідок обстрілу міста трагічно загинули Герой України, генеральний директор компанії Нібулон Олексій Опанасович Вадатурський та його дружина Раїса Михайлівна Вадатурська, – написав Віталій Кім..

Керівник області запевняє: Олексій Вадатурський зробив багато для Миколаївщини та України загалом.

– Його внесок у розвиток аграрної та суднобудівної галузі, розбудову регіону – неоцінений. Так багато зроблено – так багато можна було б зробити… З повагою та глибоким співчуттям. Спочивайте з миром, – зазначив керівник ОВА.

Співчуття Андрієві Вадатурському, екснардепу та голові наглядової ради Нібулону, з приводу трагічної загибелі батька й матері висловив його колега Тарас Батенко.

– Президент Нібулону, Герой України Олексій Вадатурський був сильною, незламною особистістю. Вічна пам’ять! – написав Тарас Батенко.

На трагічну звістку відреагував і міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, який із 2007 до 2010 року був заступником Олексія Вадатурського в компанії Нібулон.

– Важко писати. Прощай, наставнику, батьку, патріоте, – підписав світлину з Олексієм Вадатурським Анатолій Бондаренко.

Анатолій Бондаренко зазначає: це важка та болюча втрата.

– Сьогодні вночі внаслідок масованого обстрілу Миколаєва загинув мій давній товариш та наставник, генеральний директор компанії Нібулон, Герой України Олексій Вадатурський із дружиною… Це людина, в якої я багато чому навчився, він був прикладом для багатьох і в бізнесі, і в житті.

Мер Черкас додає: Олексій Вадатурський був сильним та мудрим керівником, який зумів вивести свою компанію в лідери українського аграрного ринку, створив тисячі робочих місць та ніколи не боявся нових викликів.