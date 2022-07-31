Июль, 31 в 9:06

Потери российских войск в полномасштабной войне против Украины превысили 40,8 тыс. человек. Только за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 160 оккупантов.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 31 июля.

Наибольшие потери враг понес на Донецком направлении.

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Общие боевые потери войск РФ с 24 февраля по 31 июля ориентировочно составили:

личного состава – около 40 830 человек (+160 оккупантов за сутки);танков – 1 763 (+4 за сутки);

боевых бронированных машин – 4 004 (+9 за сутки);

артиллерийских систем – 916 (+10 за сутки);реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 259 единиц (+1 за сутки);

средств ПВО – 117 единиц;

самолетов – 223 (+1 за сутки);

вертолетов – 190;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 735 (+2 за сутки);

крылатых ракет – 174;

кораблей/катеров – 15;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 902 единиц (+13 за сутки);

специальной техники – 80 единиц (+2 за сутки).

Согласно информации от Генерального штаба ВСУ, в течение суток российские войска терпели поражения на фронте при попытках штурма или разведки позиций украинских войск.

В частности, отошла разведывательная группа РФ на Харьковском направлении, а также диверсионно-разведывательная группа захватчиков вблизи Долины на Славянском направлении.

Не имел успеха штурм оккупантов на Бахмутском и Авдеевском направлениях.