Липень, 31 в 9:06

Втрати російських військ у повномасштабній війні проти України перевищили 40,8 тис. осіб. Лише протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 160 окупантів.

Про це свідчать оновлені дані Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 31 липня.

Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.

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Загальні бойові втрати військ РФ з 24 лютого до 31 липня орієнтовно склали:

особового складу – близько 40 830 осіб (+160 окупантів за добу);

танків ‒ 1 763 (+4 за добу);

бойових броньованих машин ‒ 4 004 (+9 за добу);

артилерійських систем – 916 (+10 за добу);реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 259 одиниць (+1 за добу);

засобів ППО – 117 одиниць;

літаків – 223 (+1 за добу);

гелікоптерів – 190;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735 (+2 за добу);

крилатих ракет – 174;

кораблів /катерів – 15;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 902 одиниць (+13 за добу);

спеціальної техніки – 80 одиниць (+2 за добу).

Згідно з інформацією від Генерального штабу ЗСУ, протягом доби російські війська зазнали поразки на фронті під час спроб штурму чи розвідки позицій українських військ.

Зокрема, відійшла розвідувальна група РФ на Харківському напрямку, а також диверсійно-розвідувальна група загарбників неподалік Долини на Слов’янському напрямку.

Не мав успіху штурм окупантів на Бахмутському та Авдіївському напрямках.