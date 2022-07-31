Июль, 31 в 15:22

На 158-е сутки полномасштабной войны в Украине российские оккупанты при поддержке штурмовой и армейской авиации пытаются улучшить тактическое положение на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 31.07.2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела.

В распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины есть информация, что Беларусь ради сковывания действий Сил обороны в очередной раз продлила срок проверки боевой готовности своих Вооруженных сил – на этот раз она продлится до 6 августа.

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В приграничных районах Брянской и Курской областей, что на Северском направлении, РФ содержит отдельные подразделения своих ВС и прибегает к воздушной разведке с помощью беспилотника.

Кроме того, враг обстрелял из ствольной артиллерии объекты инфраструктуры населенных пунктов Железный Мост Черниговской и Журавка Сумской областей.

На Слобожанском направлении россияне ведут боевые действия у государственной границы, а также систематически обстреливают позиции украинских войск вдоль всей линии столкновения, чтобы удержать занятые рубежи и воспрепятствовать наступлению подразделений Сил обороны.

Из ствольной, реактивной артиллерии и танков оккупанты били по районам Харькова, Слатиного, Питомника, Черкасских Тишек, Федоровки, Петровки, Рубежного, Мосьпаново, Перемоги, Асеевки, Гусаровки и Чепеля на Харьковском направлении.

Вражеский беспилотник разведывал ситуацию в районах Прудянки, Дуванки и Шаповаловки. Авиаудар пришелся недалеко от Старого Салтова.

По направлению Новая Гусаровка – Гусаровка разведывательная группа РФ отошла после неудачной попытки уточнить размещение позиций украинских войск.

На Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии районы вблизи Андреевки, Долины, Краснополья, Мазановки и Адамовки.

Не увенчались успехом для россиян штурмовые действия возле Дмитровки.

Понесла потери и отошла вражеская диверсионно-разведывательная группа неподалеку от Долины.

На Северском направлении под огнем артиллерии РФ находились районы близ Славянска, Северска, Выемки, Спорного и Серебрянки.

Авиаудары нанесены недалеко от Спорного и Григоровки.

На Бахмутском направлении враг прибегал к артиллерийским обстрелам в районах населенных пунктов Перевозное, Федоровка, Яковлевка, Покровское, Веселая Долина, Семигорье, Константиновка и Зализное, а также нанес авиаудары возле Покровского и Бахмута.

С потерями отошли войска РФ после попыток штурмовыми действиями улучшить тактическое положение в направлениях Роты – Вершины и Покровского – Бахмута.

Неудачной для россиян стала попытка разведки позиций переднего края в направлении Стряповки – Соледара.

Украинские защитники российскую разведывательную группу обнаружили и обезвредили.

Вражеские беспилотники разведывали ситуацию у Павлограда, Краматорска и Озерного.

На Авдеевском направлении оккупанты обстреляли районы Новокалинового, Тоненького, Опытного, Водяного, Песков и Невельского, а также нанесли авиаудары неподалеку от Авдеевки и Новоселовки.

Отошли российские войска после неудачного штурма в сторону Веселого – Песков и Лозовского – Песков.

Беспилотник для воздушной разведки армия РФ привлекала в районе Покровска и Авдеевки.

На Новопавловском направлении под обстрелами находились районы населенных пунктов Новомихайловка, Павловка, Шевченко, Золотая Нива, Времьевка и Новополь.

Авиационные удары зафиксированы недалеко от Степного и Малых Щербаков.

На Запорожском направлении враг обстрелял районы Чаривного, Орехова, Каменского и разведывал ситуацию с помощью беспилотника вблизи Орехова и Новояковловки.

На Южнобужском направлении российские захватчики пытаются удержать занятые рубежи и помешать наступлению подразделений Сил обороны на Криворожском направлении.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины уверены: огневым влиянием и авиаударами оккупанты стремятся сковать действия украинских подразделений.

Известно, что россияне принимают меры по восполнению потерь и усилению войск.

Под огнем ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня за прошедшие сутки находились районы населенных пунктов Осокоровка, Ивановка, Токарево, Нововоронцовка, Белая Криница, Андреевка, Веселый Кут, Партизанское, Шевченково, Благодатное, Украинка, Прибужское.

Потери РФ на 31 июля 2022

личного состава – около 40 830 (+160),

танков ‒ 1 763 (+4),

боевых бронированных машин – 4 004 (+9),

артиллерийских систем – 916 (+10),

реактивных систем залпового огня – 259 (+1),

средств противовоздушной обороны – 117,

самолетов – 223 (+1),

вертолетов – 190,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 735 (+2),

крылатых ракет – 174,

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 902 (+13),

специальной техники – 80 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 158-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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