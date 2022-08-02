Август, 02 в 8:30

Страшное слово террор советские люди хотя и не употребляли, но с его последствиями была знакома едва ли не каждая семья.

“Режим” убирал оппонентов с начала своего существования, но в 1937 году система окончательно дала сбой. Арестовать могли безо всяких причин.

Жертвой становились даже случайные прохожие. А расстрельные списки достигали тысячи человек. Весь этот ужас длился всего два года и вдруг остановился, выкосив украинскую интеллигенцию и профессионалов всех уровней.

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Ужасные находки

Окраина села Прилиманское вблизи Одессы выглядела как обычный пустырь. Неподалеку — аэропорт и складские помещения.

Но когда в прошлом году на этом месте решили построить гаражный кооператив, строители наткнулись на шокирующую находку. Человеческие останки, остатки одежды и личных вещей. Что здесь было когда-то, ответили уже историки — спецобъект НКВД.

– Мы определяем места возможных захоронений — когда будут проводить раскопки, останки эксгумируют. Тогда будет понятно, расстреливали людей здесь, на месте, или привозили уже расстрелянными, — объясняет археолог Татьяна Самойлова.

Только под Одессой общая площадь захоронения составляет около пяти гектаров. В общей сложности 29 могильников. Но реальный масштаб сталинских репрессий даже представить сложно. Ведь сначала уничтожали тех, кого считали врагами народа, а впоследствии пришли и к обычным людям.

– Может показаться, что до Большого террора вроде бы не было террора. Это было всегда на протяжении советской истории. Но в 1937-м Сталин запланировал “чистку” тех, кого считал угрозой себе. Ради этого сделал генеральным комиссаром госбезопасности Николая Ежова. Который создал систему наказаний на новом юридическом уровне, – рассказывает историк Павел Гай-Нижник.

Невысокого роста, самовлюбленный и склонный к насилию, “архитектор” Большого террора коммунист Николай Ежов смотрел на Сталина с нескрываемым восторгом. Чтобы угодить своему вождю, он начал громкое судебное дело над оппозиционерами Сталина. Которая и станет первым шагом к кровавым репрессиям, которые пронесутся страной в последующие два года.

– Он был простым партийным работником, но когда в сентябре 1936 года его внезапно назначили наркомом внутренних дел, все стало понятно. Сталин готовил человека, который стопроцентно был бы ему верен, выполнял любые его преступные приказы, — утверждает историк Юрий Шаповал.

Судебный процесс над оппозиционерами Зиновьевым и Каменевым был громким — даже с присутствием мировой прессы. В результате их расстреляли и якобы раскрыли заговор террористического центра шпионской группы.

Позже НКВД начнут “находить” все новые и новые такие шпионские группы, участниками которых будут признавать едва ли не всех, кто не угодил Сталину. В стране начнется шпиономания.

Сначала агентов будут искать в партии, затем в армии. Многочисленные расстрелы командиров впоследствии сыграют роковую роль. В начале Второй мировой войны СССР понес огромные потери из-за нехватки боевых генералов.

-Начиная с дела Тухачевского, практически 90% генерального штаба были расстреляны, уже не говоря о военных округах, и в частности, о более среднем звене, которое менее известно, — вспоминает Павел Гай-Нижник.

Затем взялись за профессионалов разных сфер промышленности. Создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королева сослали в лагеря якобы за шпионаж. В экономике тоже начинается деградация из-за отсутствия квалифицированного персонала. В конце концов карательная машина достигла простых людей.

– В августе 1937 года Ежов издал свой знаменитый приказ 00447, в котором говорилось об огромной масштабной операции по репрессированию так называемых кулаков и уголовников. Ну, а уже под это определение мог попасть кто-либо, — отмечает Юрий Шаповал.

Реализация приказа 00447

Кулаки, непосредственно украинцы, которых на 10 лет отправляли в Сибирь, по истечении этого срока могли вернуться домой. Сталин же их ненавидел еще со времен Октябрьского переворота — за то, что они мешали красноармейцам отбирать последнее зерно.

— В Украине судили только потому, что ты украинец. Уже от этого факта человек был подозрительным лицом. Расстреливали людей массово, – рассказывает Павел Гай-Нижник.

В истории юриспруденции это было впервые. Ежовым был создан орган внесудебного вынесения приговоров. Там не было ни судей, ни адвокатов. Даже присутствие обвиняемого на процессе не требовалось. Так что только от одного этого названия у людей стыла кровь в жилах – Тройки НКВД.

– Тройки состояли из представителя НКВД, прокуратуры и местного руководителя коммунистической партии. Они решали судьбы тысяч людей, даже не в судебных органах, а росчерком пера. Были стимулированы доносы. Создавали такие специальные ящики, куда можно было бросить письмо. То есть вы пишите, а мы разберемся, – рассказывает бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Все работало по образцу плановой советской экономики. “Верхи” спускали цифры – сколько людей расстрелять. “Низы” просили дать больше, чтобы перевыполнить план.

Доносы были практически на всех. На неверных жен, ненавистных тещ, для того, чтобы получить недвижимость репрессированного, отомстить, или просто обезопасить себя. Дошло до того, что пустыми становились даже многоквартирные дома, где исчезло 90% жителей.

Тысячи людей умирали, находясь под следствием, от пыток. К примеру, в Октябрьском дворце в Киеве заседали органы НКВД, а в подвалах проводили пытки для выбивания признаний.

Расстреливать могли также за городом. В Киевской области таким местом было урочище Быковня. Только по приблизительным подсчетам, масштаб захоронения составляет около 7 тыс. украинцев. Оно было выбрано с цинизмом — из-за того, что там мягкая песчаная почва. Советская власть скрывала его десятилетиями.

Определение виновных

Репрессии окончились внезапно. Тогда Сталин сделал то, что повторялось при его правлении не раз. Вождь переложил свою вину на исполнителей его преступных приказов.

– С конца 1938 года начали репрессировать тех, кто непосредственно осуществлял репрессии. Им говорили: вы уничтожили не только врагов народа, но и простых советских людей. Но ведь вы сами давали инструкцию, вы сами это стимулировали! — подчеркивает историк Юрий Шаповал.

Трагически закончил свой путь тот же сталинский исполнитель Николай Ежов. Он был осужден и расстрелян. В его кабинете во время обыска обнаружили пули, вытянутые из тел его самых знаменитых жертв.

В ходе 1937-1938 годов в Украине было репрессировано около 200 тыс. человек, из них расстреляно от 120 до 140 тыс. человек, из которых треть реабилитированы во времена Хрущевской оттепели.

Фото: Детектор.Медиа