Июль, 24 в 7:00

Звуки сирен, взрывов ракет, артиллерийских залпов и работы ПВО. Все это большинство украинцев запомнят на долгие годы, поскольку с момента приказа российского президента о вторжении в Украину уже прошло пять месяцев.

Россия хотела захватить Украину за несколько дней, впрочем, полномасштабное российское вторжение длится уже 152 день и пока не видно, чтобы конец войны был где-то рядом.

С 24 февраля для Украины почти каждый день насыщен событиями, и, к сожалению, большинство из них трагичны. Но есть немало побед, поддержки со стороны западных партнеров Украины, а сами украинцы, конечно, находят время для радости и даже юмора.

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Потери сторон

Когда Кремль понял, что “захватить Киев за три дня” не удастся, начал тщательно скрывать данные о своих потерях техники и живой силы на российско-украинской войне. Последний раз российское Министерство обороны обновляло данные о количестве погибших военнослужащих ВС РФ еще 25 марта.

По данным украинского Генштаба Вооруженных сил, по состоянию на 23 июля Россия потеряла 39 240 военнослужащих, 1 708 танков и 3 929 боевых бронированных машин. Кроме того, к потерям врага следует отнести пушки в количестве 864, РСЗО – 253, средства ПВО – 113, самолеты – 221, вертолеты – 188, автомобильную технику и цистерну – 2 820, корабли / катера – 15, различные БПЛА – 72 и крылатые ракеты в количестве 167 единиц.

Кроме того, украинское издание Forbes подсчитало, что Российская Федерация ежедневно тратит на войну в Украине около $400 млн, если учитывать потери техники, выплаты зарплат военным и родственникам погибших оккупантов, а также сопутствующие потери, такие как обеспечение логистики и финансирования власти на оккупированных территориях или вербовка наемников.

Со стороны Украины количество погибших военнослужащих несколько раз называл президент Владимир Зеленский. Впервые президент заявил о потерях ВСУ 12 марта, тогда речь шла об ориентировочно 1300 погибших украинских военнослужащих. В апреле Зеленский говорил, что с 24 февраля погибли от 2,5 тыс. до 3 тысяч украинских военных.

Позже общее количество не называлось, но в начале июня президент заявил, что около 60-100 украинских солдат погибают из-за российского нашествия, а около 500 получают ранения. Ситуация на фронте в мае и июне была сложной, но в июле президент заявил, что из-за западного вооружения ситуация на фронте претерпела изменения, поэтому ежедневные потери Украины уменьшились.

По данным Владимира Зеленского, по состоянию на 22 июля ежедневно на фронте погибает около 30 украинских военнослужащих, а около 250 военных получили ранения. Тогда же президент Зеленский отказался раскрыть всеобщие военные потери Украины с начала войны, но сказал, что они в несколько раз ниже, чем в России.

Карта боевых действий

С 24 февраля российское наступление на Украину пошло на семи направлениях и враг смог захватить ряд территорий в Херсонской, Харьковской и Запорожской области. Кроме того, в первый месяц войны войска РФ продвинулись на севере Украины и пытались захватить областные центры Сумской и Черниговской областей, но встретили сопротивление ВСУ.

Кроме того, оккупационные войска РФ планировали наступление на Киев, но из-за мощного сопротивления украинских военных уже в начале апреля российские войска покинули все северные области Украины.

После переброски своих войск с севера Россия сконцентрировала свои основные усилия на востоке и юго-востоке Украины, где, в первую очередь, враг был сконцентрирован на Мариуполе. После героической обороны украинских военных в Мариуполе им пришлось отступить на завод Азовсталь, куда российские оккупанты не могли двигаться, а потому обстреливали с тяжелого вооружения и сбрасывая авиационные бомбы металлургический комбинат.

Впоследствии украинские военные при посредничестве ООН все же были эвакуированы из Азовстали, а оккупанты смогли захватить Мариуполь.

После Мариуполя враг сконцентрировал основные усилия в Луганской области, где, опять же, с большими потерями, медленно продвигались, а российское Минобороны “героически” отчитывалось о захвате любого поселка, в котором население могло бы составлять даже менее 100 человек.

Таким образом, с начала апреля, то есть почти за четыре месяца войны, россияне смогли захватить несколько городов Луганщины, крупнейшими из которых являются Северодонецк и Лисичанск.

Между тем во время попыток российских оккупантов двигаться на востоке Украины, военные ВСУ успешно контратаковали врага на Харьковщине, сдвинув врага к госграницам России, а на Херсонщине чуть ли не ежедневно появлялось сообщение об освобождении из-под российской оккупации очередного населенного пункта.

Победы Украины

За время войны украинская сторона одержала немало побед, кроме битвы за Киев, освобождение севера Украины от нашествия россиян и эвакуации мариупольского гарнизона.

Так, в ночь с 13 на 14 апреля украинские военные попали противокорабельными ракетами по российскому флагману Черноморского флота крейсер Москва. Российское военное руководство не смогло скрывать такой факт и через два дня признало, что российский ракетный крейсер был затоплен.

Отдельной победой Украины можно назвать поддержку со стороны Запада. Так, 9 мая президент США Джо Байден подписал ленд-лиз для Украины, в рамках которого для украинских сил обороны будут переданы вооружение, техника, гуманитарное обеспечение более чем на $40 млрд.

Едва ли не главным событием в последний месяц войны стали поставки в Украину американских РСЗО HIMARS, которые смогли изменить ситуацию на фронте. Соединенные Штаты передали Украине первую партию своих РСЗО только 23 июня, но за месяц эти системы смогли деморализовать немало россиян, поскольку ВСУ ежедневно уничтожали российские склады с боеприпасами, из-за чего войска РФ потеряли способность продвигаться по территории Украины.

Уже 29 июня состоялся обмен пленными между Украиной и РФ, в рамках которого в Украину вернулись 144 военнослужащих, среди которых 95 – мариупольский гарнизон, удерживавший нашествие на Азовстале.

Кроме того, 30 июня украинскими военными был освобожден стратегически важный остров Змеиный в Одесской области, а среди украинцев появился новый мем о “жесте доброй воли” со стороны россиян, которым в руководстве РФ объяснили побег с острова.

После массированного уничтожения российских складов боеприпасов в течение всего июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 18 июля объявил о стабилизации ситуации на фронте.

Отметим, что мы намеренно не упоминаем о других, невоенных достижениях Украины, как предоставление статуса кандидата на членство в Евросоюзе или

Какие прогнозы по войне?

Украинский военный аналитик Дмитрий Снегирев считает, что полноценное контрнаступление Вооруженных сил Украины начнется уже к концу лета.

Эксперт отмечает, что благодаря таким точечным ударам произошло торможение наступательных действий и на Востоке, и на Юге. Впрочем, война все-таки будет продолжаться и до конца лета основным местом проведения боев будет Донецкое направление.

Британская разведка указывает, что РФ ощущает острую потребность кадрового состава. Поэтому, вероятно, перед командованием РФ сейчас стоит выбор: усиливать ли войска на Донбассе для новых попыток наступления или укреплять юг Украины для содержания Херсона.

При этом другой украинский военный эксперт Олег Жданов говорит, что на вторую половину июля у российских военных начал заканчиваться срок подписанного контракта и большая часть россиян начала отказываться идти воевать в Украину.

Секретарь СНБО Алексей Данилов накануне встречи четвертой контактной группы по обороне Украины (которую СМИ прозвали Рамштайн), заявил, что Украина планирует перейти не просто в паритет с российской армией, но и обеспечить преимущество украинских сил и скорее закончить войну.

Так, по мнению Олега Жданова, война перешла в стадию позиционной борьбы, хотя россияне имеют планы продолжить наступление на территорию Донецкой области. В то же время с середины августа войска РФ планируют совершить очередной рывок благодаря накоплению резервов, говорит Жданов. Но украинские войска, по его словам, должны готовить новые силы для полноценного контрнаступления.

При этом в сентябре оккупанты готовятся к проведению “референдумов” на временно захваченных территориях, поэтому, как отмечают несколько военных аналитиков, российские войска в августе перейдут в оборону на оккупированных территориях, чтобы усложнить контрнаступление Украины.

Американский Институт изучения войны (ISW) указывает, что Россия сосредоточила войска на Славянском направлении. Специалисты также отмечают, что возможной целью оккупантов является захват всей Харьковской области и Харькова, впрочем, такие планы скорее следует относить к серии угроз захватить Запорожье и Николаев, которые российские пропагандистские СМИ распространяли в течение мая и июня.

Фото: Генштаб ВСУ