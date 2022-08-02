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Факты / Украина / Общество
Юля Захарченко |
Масштабные обстрелы в Харькове и Николаеве: что происходит на 160 сутки войны (онлайн)

Масштабные обстрелы в Харькове и Николаеве: что происходит на 160 сутки войны (онлайн)

Оккупанты обстреляли эвакуационный автобус возле Довгового в Херсонской области. Два человека погибли, еще пятеро получили ранения.

В результате обстрела одного из районов Николаева ранены несколько мирных жителей. Информация о возможных погибших еще уточняется. Повреждены жилые дома, автомобили и медицинские учреждения.

Вооруженные силы Украины отбили штурмы возле Марьинки и обезвредили разведгруппу возле Мазановки, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Для наступления на Кривой Рог и Николаев российские оккупанты на Юге Украины собрали 30 батальонных тактических групп.

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Прямая трансляция
00:17 - 02 августа

Новая Каховка. Слышны взрывы. Информация уточняется.

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00:13 - 02 августа

Новости Украины:

Генеральный прокурор Андрей Костин о гибели владельца украинской аграрной компании Нибулон и Героя Украины Алексея Вадатурского: одна из версий расследования – целенаправленное убийство.

Укрпочта закрывает отделения на временно оккупированных территориях Украины.

В Оленовке, по предварительным выводам международных экспертов, российские оккупанты применили термобарическое оружие.

Международные новости:

Президент США Джо Байден подписал новый пакет оборонной помощи Украине на $550 млн.

Китай может совершить военные провокации возле Тайваня, считают в Белом доме.

В США заявили, что КНДР планирует провести очередное ядерное испытание впервые за пять лет.

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00:10 - 02 августа

В Херсонской области раздались взрывы в Чернобаевке. По предварительным данным, Вооруженные силы Украины уничтожили очередной склад с боеприпасами российской армии.

вибух

Фото: Depositphotos

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