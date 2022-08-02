Масштабные обстрелы в Харькове и Николаеве: что происходит на 160 сутки войны (онлайн)

Оккупанты обстреляли эвакуационный автобус возле Довгового в Херсонской области. Два человека погибли, еще пятеро получили ранения.

В результате обстрела одного из районов Николаева ранены несколько мирных жителей. Информация о возможных погибших еще уточняется. Повреждены жилые дома, автомобили и медицинские учреждения.

Вооруженные силы Украины отбили штурмы возле Марьинки и обезвредили разведгруппу возле Мазановки, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Для наступления на Кривой Рог и Николаев российские оккупанты на Юге Украины собрали 30 батальонных тактических групп.