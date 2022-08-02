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Факти / Україна

У Львівській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Підтверджено
вибухи у миколаєві

Ввечері 2 серпня у Львівській області пролунали вибухи.

За інформацією голови ОВА Максима Козицького, ворог завдав ракетного удару по території Червоноградського району. Оперативні служби виїхали на місце події.

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Під час вибухів на території області була оголошена повітряна тривога, яка закінчилась о 18.32.

Зазначимо, що сьогодні ворог також атакував Вінничину. Як поінформував голова ОВА Сергій Борзов, над областю були збиті дві ракети.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 160-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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