Серпень, 02 в 18:46

Ввечері 2 серпня у Львівській області пролунали вибухи.

За інформацією голови ОВА Максима Козицького, ворог завдав ракетного удару по території Червоноградського району. Оперативні служби виїхали на місце події.

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Під час вибухів на території області була оголошена повітряна тривога, яка закінчилась о 18.32.

Зазначимо, що сьогодні ворог також атакував Вінничину. Як поінформував голова ОВА Сергій Борзов, над областю були збиті дві ракети.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 160-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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