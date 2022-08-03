Август, 03 в 6:30

После начала полномасштабного вторжения России в Украину новое значение в военных действиях приобрели беспилотные летательные аппараты, или дроны.

Украинцы хорошо изучили, что такое турецкий Bayraktar, а Великобритания объявляла пакет военной помощи, в котором будет более сотни дронов.

В российско-украинской войне беспилотники очень важный элемент ведения боевых действий: они могут проявлять позиции врага, помогать при наведении артиллерийского огня и тому подобное.

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Но при этом после полномасштабного вторжения РФ в войне используются тысячи БпЛА, поскольку они относительно легкой мишенью для уничтожения.

Факты ICTV собрали данные об украинском беспилотнике Raybird, который тоже используется в сопротивлении российской агрессии.

Беспилотники Raybird были созданы компанией Skyeton, а к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины были допущены с 2016 года.

Отечественный беспилотный авиационный комплекс используется для различных долгосрочных миссий и поисково-спасательных операций. Украинский БпАК имеет возможность вести аэрофотосъемку и видеонаблюдение как днем, так ​​и ночью. Возможности беспилотника позволяют картографировать местность. Для этого подходят как объекты земной, так и водной поверхности.

Что касается более узкого военного применения, то беспилотник способен выполнять мистерию ISTAR (система радиосвязи для обмена разведданными между транспортными средствами, наземными подразделениями и штабом).

Комплектация

Беспилотник состоит из наземного комплекса управления, специальной катапульты и самого летательного аппарата.

Переносную систему можно развернуть в считанные минуты, а модульная летательная платформа облегчает замену различных функциональных частей. Пакеты полезной нагрузки могут включать радиорелейные устройства и оборудование для электронной борьбы/противодействия.

Отечественный комплекс является одним из самых ведущих в своем классе среди аналогичных мировых моделей. Беспилотник, при весе 23 кг и полезной нагрузке до 5 кг, способен находиться в воздухе более суток и пролететь до 2,5 тыс. км.

Для более мобильного применения в полевых условиях украинский БПЛА может быть запущен с движущегося объекта, как, например, автомобиль.

Характеристики

Размах крыла 2,96 м

Максимальный взлетный вес 23 кг

Высота полета до 4,5 км.

Продолжительность полета 18-28 часов

Крейсерская скорость 110 км/ч

Полезная нагрузка до 5 кг

Радиус передачи цифровых данных HD качества до 120 км.

Радиус передачи данных телеметрии и управления до 120 км.

Автономный режим полета 2,5 тыс. км

Силовая установка БПЛА состоит из одноцилиндрового четырехтактного бензинового двигателя GF40 инжекторного типа объемом 40 куб. см, приводящий в действие гребной пропеллер. Двигатель работает в условиях температуры от -25 до +45 °C, мощность составляет 3,8 л.с. (2,8 кВт).

Аппарат запускается с помощью механической катапульты со стартовой скоростью 55 км/ч, когда приземление БПЛА осуществляется с помощью парашюта.

Программирование беспилотника происходит на земле, когда в небе ему не нужно ручное вписывание координат, а после полета по указанным координатам Raybird самостоятельно возвращается к оператору. При этом оператор может напрямую управлять аппаратом на расстоянии до 240 км.

Благодаря своим характеристикам такие беспилотники оперативно-тактического класса очень полезны в разведке тыла противника и используются в планировании военных операций.

Источник: Skyeton

Фото: Skyeton