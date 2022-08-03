Серпень, 03 в 6:30

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні нового значення у воєнних діях набули безпілотні літальні апарати, або дрони.

Українці добре вивчили, що таке турецький Bayraktar, а Велика Британія оголошувала пакет військової допомоги, в якому буде понад сотня дронів.

У російсько-українській війні безпілотники є дуже важливим елементом ведення бойових дій: вони можуть виявляти позиції ворога, допомагати при наведенні артилерійського вогню тощо.

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Але при цьому після повномасштабного вторгнення РФ у війні використовуються тисячі БпЛА, оскільки вони є відносно легкою мішенню для знищення.

Факти ICTV зібрали дані про український безпілотник Raybird, який теж використовується у спротиві російській агресії.

Безпілотники Raybird були створені компанією Skyeton, а до експлуатації в Збройних силах України були допущені з 2016 року.

Вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс (БпАК) використовується для різних довготривалих місій та пошуково-рятувальних операцій. Український БпАК має можливість вести аерофотозйомку і відеоспостереження як вдень, так і вночі. Можливості безпілотника дозволяють картографувати місцевість. Для цього підійдуть як об’єкти земної, так і водної поверхні.

Щодо більш вузького військового застосування, то безпілотник здатен виконувати ISTAR місії (система радіозв’язку для обміну розвідданими між транспортними засобами, наземними підрозділами та штабом).

Комплектація

Безпілотник складається з наземного комплексу керування, спеціальної катапульти і самого літального апарату.

Переносну систему можна розгорнути за лічені хвилини, а модульна літальна платформа полегшує заміну різних функціональних частин. Пакети корисного навантаження можуть включати радіорелейні пристрої та обладнання для електронної боротьби/протидії.

Вітчизняний комплекс є одним з найбільш провідних у своєму класі серед аналогічних світових моделей. Безпілотник, при вазі у 23 кг та корисному навантаженні до 5 кг, здатен перебувати в повітрі понад добу і пролетіти до 2,5 тис. км.

Для більш мобільного застосування в польових умовах український БПЛА може бути запущений з рухомого об’єкта, як, наприклад, автомобіль.

Характеристики

Розмах крила 2,96 м

Максимальна злітна вага 23 кг

Висота польоту до 4,5 км

Тривалість польоту 18-28 годин

Крейсерська швидкість 110 км/год

Корисне навантаження до 5 кг

Радіус передачі цифрових даних HD якості до 120 км

Радіус передачі даних телеметрії та управління до 120 км

Автономний режим польоту 2,5 тис. км

Силова установка БПЛА складається з одноциліндрового чотиритактного бензинового двигуна GF40 інжекторного типу об’ємом 40 куб. см, який приводить у дію гребний пропелер. Двигун працює в умовах температури від -25 до + 45 °C, потужність становить 3,8 к.с. (2,8 кВт).

Апарат запускається за допомогою механічної катапульти зі стартовою швидкістю 55 км/год, коли ж приземлення БПЛА здійснюється за допомогою парашуту.

Програмування безпілотника відбувається на землі, коли ж у небі йому не потрібне ручне вписування координат, а після польоту по вказаним координатам Raybird самостійно повертається до оператора. При цьому оператор може безпосередньо керувати апаратом на відстані до 240 км.

Завдяки своїм характеристикам такі безпілотники оперативно-тактичного класу є дуже корисними у розвідці тилу противника та використовується у плануванні воєнних операцій.

Джерело: Skyeton

Фото: Skyeton