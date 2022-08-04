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Факты / Украина

Еврокомиссар объяснила, есть ли риск приостановки действия безвиза из-за войны

Валентина Чорна, редактор ленты
кордон з Україною
Фото: Depositphotos

В Еврокомиссии не видят риска приостановки безвизового режима с Украиной из-за полномасштабной войны, которую развязала Россия.

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

– Я не вижу риска остановки действия безвиза. Вообще! Более того, мы уже имеем единодушное решение Совета ЕС о том, что Украина становится государством-кандидатом. Мы помогаем Украине на пути к вступлению в ЕС, и я не вижу риска того, что в результате войны появятся какие-либо угрозы визовой либерализации для Украины, – сказала она.

Йоханссон отметила, что в Еврокомиссии знают о случаях, когда украинки после поездки домой имели проблемы с возвращением в страну, где получили временную защиту

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А документы, выданные некоторыми странами, оказывались недостаточными для пограничников и путешествий внутри ЕС.

По словам Йоханссон, ЕК настроена решить эти проблемы и сейчас собирает всю необходимую информацию.

— Мы всегда будем открыты для того, чтобы приютить украинцев, вынужденных бежать из Украины из-за войны. Если вы воспользовались временной защитой в ЕС, вы имеете право по какой-либо причине поехать домой и право вернуться назад в государство ЕС, в котором вы остановились. Даже если до этого вы закрывали свой статус временной защиты, – рассказала она.

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Источник: Европейская интеграция

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