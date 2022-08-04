Єврокомісарка пояснила, чи є ризик призупинення дії безвізу через війну

Серпень, 04 в 20:56

У Єврокомісії не бачать ризику призупинення безвізового режиму з Україною через повномасштабну війну, яку розв’язала Росія.

Про це заявила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йогансон.

– Я не бачу ризику зупинки дії безвізу. Взагалі! Понад те, ми вже маємо одностайне рішення Ради ЄС про те, що Україна стає державою-кандидатом. Ми допомагаємо Україні на шляху до вступу в ЄС, і я не бачу ризику того, що внаслідок війни з’являться будь-які загрози візовій лібералізації для України, – сказала вона.

Йогансон зазначила, що у Єврокомісії знають про випадки, коли українки після поїздки додому мали проблеми з поверненням до країни, де отримали тимчасовий захист.

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А документи, видані деякими країнами, виявлялися недостатніми для прикордонників та для подорожей всередині ЄС.

За словами Йогансон, ЄК налаштована вирішити ці проблеми і зараз збирає всю необхідну інформацію.

– Ми завжди будемо відкриті для того, щоби прихистити українців, які змушені тікати з України через війну. Якщо ви скористалися тимчасовим захистом в ЄС, то маєте право з будь-якої причини поїхати додому і право повернутися назад до держави ЄС, у якій ви зупинилися. Навіть якщо до цього ви закривали свій статус тимчасового захисту, – розповіла вона.

Джерело: Європейська інтеграція