ВСУ освободят юг Украины от РФ до попыток провести там “референдумы” — Офис президента

Август, 04 в 19:04

Российские захватчики не смогут провести “референдум” о присоединении к РФ на юге Украины, поскольку не удержат контроль над временно оккупированными территориями.

Об этом в интервью LB сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

По его словам, оккупанты регулярно меняют дату проведения псевдореферендума, а среди захватчиков уже раздаются заявления о возможном переносе “волеизъявления” с 11 сентября на более позднюю дату.

Сейчас смотрят

— Во всяком случае, не хотелось бы даже этого анализировать, потому что мы уверены, что такого “референдума” не произойдет, потому что эти территории не будут под контролем РФ, – сказал Игорь Жовква.

Заместитель председателя ОП напомнил, что главной аудиторией информации о псевдореферендумах являются сами россияне.

В конце июля Служба безопасности Украины сообщала, что Россия начала активную фазу подготовки к “референдуму” для незаконного присоединения временно оккупированных территорий на Донбассе.