ЗСУ звільнять Південь України від РФ до спроб провести там “референдуми” – Офіс президента
Російські загарбники не матимуть можливості провести “референдум” про приєднання до РФ на півдні України, оскільки не втримають контроль над тимчасово захопленими територіями.
Про це в інтерв’ю LB повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.
За його словами, окупанти регулярно змінюють дату проведення псевдореферендуму, а серед загарбників вже лунають заяви про можливе перенесення “волевиявлення” з 11 вересня на пізнішу дату.
– В будь-якому разі не хотілося б навіть цього аналізувати, бо ми впевнені, що такого “референдуму” не відбудеться, тому що ці території не будуть під контролем РФ, – сказав Ігор Жовква.
Заступник голови ОП нагадав, що головною авдиторією інформації про псевдореферендуми є самі росіяни.
Наприкінці липня Служба безпеки України повідомляла, що Росія розпочала активну фазу підготовки до “референдуму” для незаконного “приєднання” тимчасово окупованих територій на Донбасі.