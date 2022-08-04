ЗСУ звільнять Південь України від РФ до спроб провести там “референдуми” – Офіс президента

Серпень, 04 в 19:04

Російські загарбники не матимуть можливості провести “референдум” про приєднання до РФ на півдні України, оскільки не втримають контроль над тимчасово захопленими територіями.

Про це в інтерв’ю LB повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

За його словами, окупанти регулярно змінюють дату проведення псевдореферендуму, а серед загарбників вже лунають заяви про можливе перенесення “волевиявлення” з 11 вересня на пізнішу дату.

Зараз дивляться

– В будь-якому разі не хотілося б навіть цього аналізувати, бо ми впевнені, що такого “референдуму” не відбудеться, тому що ці території не будуть під контролем РФ, – сказав Ігор Жовква.

Заступник голови ОП нагадав, що головною авдиторією інформації про псевдореферендуми є самі росіяни.

Наприкінці липня Служба безпеки України повідомляла, що Росія розпочала активну фазу підготовки до “референдуму” для незаконного “приєднання” тимчасово окупованих територій на Донбасі.