Из портов Одесса и Черноморск вышли три балкера с украинским зерном

Август, 05 в 8:43

Согласно Стамбульским договоренностям об экспорте украинского зерна, из портов Одесса и Черноморск вышли три балкера NAVI STAR, ROJEN и POLARNET.

Американское судно и турецкие корабли суммарно перевозят 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется в Турцию, Великобританию и Ирландию.

Сегодняшним караваном возобновлено судоходство из порта Черноморск.

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— Рассчитываем, что гарантии безопасности наших партнеров из ООН и Турции будут работать и дальше, а экспорт продовольствия из наших портов станет стабильным и прогнозируемым для всех участников рынка. Для этого планируем обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц, — написал на своей официальной странице в Telegram заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

Также он отметил, что, хотя “зерновой коридор” уже заработал на выход, целью Украины является полноценная работа портов в оба направления.

– Мы получаем заявки судовладельцев, которые готовы заходить в наши порты под загрузку и первое мероприятие ожидается уже завтра. Наша цель – 3 и более млн тонн экспорта агропродукции ежемесячно из портов Одесса, Черноморск и Южный. Такие шаги нужны не только украинской экономике, но и миру. Чем быстрее мы сумеем вывезти 20 млн тонн урожая прошлого года и начать экспорт нового, тем быстрее улучшится продовольственная ситуация в мире, — добавил он.

Напомним, что 22 июля в Стамбуле при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов в Украине — Черноморска, Одессы и Южного.

1 августа судно Razoni с 27 тыс. тонн кукурузы вышло из порта Одессы, оно идет под флагом Сьерра-Леоне и в настоящее время направляется в Ливан.

Фото: Мустафа Найем