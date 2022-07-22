Июль, 22 в 17:23

Украина, Турция и ООН 22 июля в Стамбуле подписали соглашение о создании механизма экспорта украинского зерна из черноморских портов.

Об этом говорится в онлайн-трансляции церемонии. Соглашение подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш.

Такой же документ подписали представители Турции, ООН и России. Украина не подписывала общий документ с РФ.

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– Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН, – отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Щодо стамбульського договору «про вивезення ???????? зерна». Попередньо. 1. Україна не підписує жодних документів з Росією. Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов’язання перед ними. Росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН. 1/2 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 22, 2022

В соглашении предусмотрен контроль портов Одесса, Черноморск и Южный за украинской стороной. Нахождение в этих портах других судов кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений, не предусматривается.

– Соглашение, подписанное сегодня Украиной, РФ и Турцией под эгидой ООН, открывает путь для коммерческого экспорта продовольствия из Украины в Черное море. Это поможет избежать крушения недостатка пищи для миллионов людей во всем мире. Это маяк надежды, возможностей и облегчения, – заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган сообщил, что коридор заработает в ближайшие дни.

По данным продовольственной организации ООН, в начале мая из Украины не могли вывезти 25 млн тонн зерна. 4 июля Владимир Зеленский оценил количество заблокированного зерна в 22 млн тонн.