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Факти / Україна

Російські окупанти змогли захопити лише околиці Пісків – ISW

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Російські окупанти змогли захопити лише околиці Пісків – ISW

Російські окупаційні війська не змогли зайти в Піски на Донеччині.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни.

Раніше росіяни заявили, що повністю контролюють Піски, проте українська сторона спростувала ці заяви.

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За даними Інституту, геолокаційні кадри солдатів терористичної “Донецької Народної Республіки” у Пісках вказують на те, що російські війська, ймовірно, контролюють лише південно-східні околиці Пісків.

ISW

Крім того, окупаційні війська атакували лінії оборони Збройних сил України в районі міста Авдіївка-Донецьк 6 серпня. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська без успіху намагалися прорвати українську оборону на північ від міста Донецьк – Спартак – Авдіївка, Новоселівка Друга – Красногорівка, Лозове – Невельське.

Російські війська також намагалися просунутися на захід від своїх позицій біля Олександрівки в бік Мар’їнки, приблизно за 5 км на захід від Петровського району Донецька.

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4 серпня у Генштабі повідомили, що окупанти здійснили чергову спробу наступальних дій в районі Пісків, проте без успіху.

Джерело: ISW

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