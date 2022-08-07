Серпень, 07 в 7:19

Російські окупаційні війська не змогли зайти в Піски на Донеччині.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни.

Раніше росіяни заявили, що повністю контролюють Піски, проте українська сторона спростувала ці заяви.

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За даними Інституту, геолокаційні кадри солдатів терористичної “Донецької Народної Республіки” у Пісках вказують на те, що російські війська, ймовірно, контролюють лише південно-східні околиці Пісків.

Крім того, окупаційні війська атакували лінії оборони Збройних сил України в районі міста Авдіївка-Донецьк 6 серпня. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська без успіху намагалися прорвати українську оборону на північ від міста Донецьк – Спартак – Авдіївка, Новоселівка Друга – Красногорівка, Лозове – Невельське.

Російські війська також намагалися просунутися на захід від своїх позицій біля Олександрівки в бік Мар’їнки, приблизно за 5 км на захід від Петровського району Донецька.

4 серпня у Генштабі повідомили, що окупанти здійснили чергову спробу наступальних дій в районі Пісків, проте без успіху.

Джерело: ISW