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Факты / Украина

Враг наступал в районе Песков, но безуспешно – Генштаб

Валентина Чорна, редактор ленты
український військовий
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты предприняли очередную попытку наступательных действий в районе населенного пункта Пески Донецкой области, однако безуспешно.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 4 августа.

— На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из танков и разных типов артиллерии в районах населенных пунктов Пески, Пречистовка, Шевченко, Владимировка, Новобахмутовка, Невельское, Нетайлово и Красногоровка. Враг предпринял очередную попытку наступательных действий в районе населенного пункта Пески, успеха нет, боевые действия продолжаются, — говорится в сообщении.

Также украинские защитники остановили наступление россиян в районах Белогорки и Лозового.

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Попытки наступления врага в районах Долины и Богородичного благодаря умелым действиям ВСУ завершились крахом и бегством.

— Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Соледара, Яковлевки и Вершины, успеха не имели и отошли. Вблизи Майского и Кодемы боевые действия продолжаются, — сообщили в Генштабе.

В Генштабе добавили, что противник безуспешно пытался прорвать оборону недалеко от Марьинки, но и там понес потери и отошел.

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