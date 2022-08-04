Враг наступал в районе Песков, но безуспешно – Генштаб
Российские оккупанты предприняли очередную попытку наступательных действий в районе населенного пункта Пески Донецкой области, однако безуспешно.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 4 августа.
— На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из танков и разных типов артиллерии в районах населенных пунктов Пески, Пречистовка, Шевченко, Владимировка, Новобахмутовка, Невельское, Нетайлово и Красногоровка. Враг предпринял очередную попытку наступательных действий в районе населенного пункта Пески, успеха нет, боевые действия продолжаются, — говорится в сообщении.
Также украинские защитники остановили наступление россиян в районах Белогорки и Лозового.
Попытки наступления врага в районах Долины и Богородичного благодаря умелым действиям ВСУ завершились крахом и бегством.
— Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Соледара, Яковлевки и Вершины, успеха не имели и отошли. Вблизи Майского и Кодемы боевые действия продолжаются, — сообщили в Генштабе.
В Генштабе добавили, что противник безуспешно пытался прорвать оборону недалеко от Марьинки, но и там понес потери и отошел.