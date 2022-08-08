Август, 08 в 14:30

Президент Владимир Зеленский просит Верховную Раду утвердить решение СНБО и усилить санкции против России и ее граждан.

Соответствующий законопроект №7640 он внес в парламент. Президент предлагает нардепам одобрить решение СНБО от 5 августа О применении специальных секторальных экономических и других ограничительных санкций против Российской Федерации.

Текст президентского законопроекта состоит из 10 пунктов. Он предусматривает применение на 10 лет таких ограничений против РФ, как:

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запрет на выведение капитала из Украины в пользу физических и юридических лиц России;

остановка специальных разрешений на пользование недрами лицам, связанным с государством-агрессором;

запрет приватизировать или арендовать государственное имущество;

запрет на публичные закупки товаров, работ, услуг, связанных с Россией;

запрет на заход российских судов и самолетов;

прекращение выдачи наличных и платежных карт лицам, связанным с агрессором;

запрет на приобретение ценных бумаг от российских эмитентов;

запрет выдачи разрешений, лицензий НБУ на инвестиции в Россию;

запрет на передачу технологий и прав интеллектуальной собственности в Россию;

запрет на обретение права собственности на землю для лиц, связанных с РФ.

В то же время, согласно законопроекту, санкции не будут распространяться на россиян, которые живут в Украине на законных основаниях.