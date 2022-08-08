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Факти / Україна

Зеленський просить Раду посилити санкції проти РФ – законопроєкт

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Зеленський просить Раду посилити санкції проти РФ – законопроєкт
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський просить Верховну Раду затвердити рішення РНБО і посилити санкції проти Росії та її громадян.

Відповідний законопроєкт №7640 він вніс у парламент. Президент пропонує нардепам схвалити рішення РНБО від 5 серпня Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних санкцій проти Російської Федерації.

Текст президентського законопроєкту складається з 10 пунктів. Він передбачає застосування на 10 років таких обмежень проти РФ, як:

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  • заборона на виведення капіталу з України на користь фізичних та юридичних осіб Росії;
  • зупинення спеціальних дозволів на користування надрами особам, повязаним з державою-агресором;
  • заборона приватизувати чи орендувати державне майно;
  • заборона на публічні закупівлі товарів, робіт, послуг, пов’язаних з Росією;
  • заборона заходу російських суден та літаків;
  • припинення видання готівки та платіжних карток особам, які пов’язані з агресором;
  • заборона на придбання цінних паперів від російських емітентів;
  • заборона видання дозволів, ліцензій НБУ на інвестиції в Росію;
  • заборона на передання технологій та прав інтелектуальної власності в Росію;
  • заборона на набуття права власності на землю для осіб, пов’язаних з РФ.

Водночас, відповідно до законопроєкту, санкції не поширюватимуться на росіян, які живуть в Україні на законних підставах.

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Джерело: Верховна Рада
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