Зеленський просить Раду посилити санкції проти РФ – законопроєкт
Фото: Офіс президента
Президент Володимир Зеленський просить Верховну Раду затвердити рішення РНБО і посилити санкції проти Росії та її громадян.
Відповідний законопроєкт №7640 він вніс у парламент. Президент пропонує нардепам схвалити рішення РНБО від 5 серпня Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних санкцій проти Російської Федерації.
Текст президентського законопроєкту складається з 10 пунктів. Він передбачає застосування на 10 років таких обмежень проти РФ, як:
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- заборона на виведення капіталу з України на користь фізичних та юридичних осіб Росії;
- зупинення спеціальних дозволів на користування надрами особам, пов’язаним з державою-агресором;
- заборона приватизувати чи орендувати державне майно;
- заборона на публічні закупівлі товарів, робіт, послуг, пов’язаних з Росією;
- заборона заходу російських суден та літаків;
- припинення видання готівки та платіжних карток особам, які пов’язані з агресором;
- заборона на придбання цінних паперів від російських емітентів;
- заборона видання дозволів, ліцензій НБУ на інвестиції в Росію;
- заборона на передання технологій та прав інтелектуальної власності в Росію;
- заборона на набуття права власності на землю для осіб, пов’язаних з РФ.
Водночас, відповідно до законопроєкту, санкції не поширюватимуться на росіян, які живуть в Україні на законних підставах.