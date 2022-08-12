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Факты / Украина

Пытал несовершеннолетнего на Киевщине: СБУ идентифицировала приятеля Кадырова

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Пытал несовершеннолетнего на Киевщине: СБУ идентифицировала приятеля Кадырова
Фото: СБУ

В начале марта, находясь на территории поселка Бабинцы Бучанского района, оккупант вместе со своими подчиненными ворвался в один из частных местных домов и похитил подростка.

Военные преступники приставляли дуло пистолета и нож к голове парня, требуя от него данные о расположении ВСУ.

Когда пытки не принесли “желаемого результата”, парня посадили в бронированный автомобиль и продолжали издевательство, применяя насилие и угрозы физической расправы.

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СБУ идентифицировала злоумышленника, им оказался приятель Кадырова.

— Злоумышленником оказался командир мобильного отряда особого назначения (больше известного как ОМОН) росгвардии в чеченской республике “Ахмат” — Бисаев Анзор Саладиевич. Этот оккупант входил в ближайшее окружение Кадырова, — говорится в сообщении СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: СБУ

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