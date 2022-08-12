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Факти / Україна

Катував неповнолітнього на Київщині: СБУ ідентифікувала приятеля Кадирова

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Катував неповнолітнього на Київщині: СБУ ідентифікувала приятеля Кадирова
Фото: СБУ

На початку березня, перебуваючи на території селища Бабинці Бучанського району, окупант разом зі своїми підлеглими вдерся в один із приватних місцевих будинків і викрав підлітка.

Воєнні злочинці приставляли дуло пістолета та ніж до голови хлопця, вимагаючи від нього дані про розташування ЗСУ.

Коли тортури не дали “бажаного результату”, хлопця посадили у броньований автомобіль і продовжували знущання, застосовуючи насильство та погрози фізичної розправи.

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СБУ ідентифікувала зловмисника, ним виявився приятель Кадирова.

– Зловмисником виявився командир мобільного загону особливого призначення (більше відомого як ОМОН) росгвардії у чеченській республіці “Ахмат” – Бісаєв Анзор Саладієвич. Цей окупант входив до найближчого оточення Кадирова, – йдеться у повідомленні СБУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Джерело: СБУ

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