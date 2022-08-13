Людей відправляють на забій: представник ГУР про мобілізацію в ОРДЛО

Серпень, 13 в 18:02

Від самого початку повномасштабної війни Росія використовує мешканців ОРДЛО – навіть тих, які мають паспорти РФ – як гарматне м’ясо для розвідки боєм, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, розповідаючи про особливості так званої мобілізації в “ЛДНР”.

– Ми яскраво бачимо політику ставлення росіян та РФ до мешканців ОРДЛО як до людей нижчого ґатунку. Поки в Росії триває прихована мобілізація, де намагаються когось мотивувати грошима, стимулювати якимись примарними виплатами чи агітувати з ідейною метою, через пропагандистські канали, в ОРДЛО все просто. Там немає ніякої агітації, там просто людей на вулицях загрібають, – наголосив розвідник.

За його словами, в окупаному Луганську керівникам підприємств наказали знайти ще 8 тис. чоловіків віком до 60 років, “щоб поповнити втрати, відновити боєздатність частин”.

– Тому так, це примусова мобілізація в найгіршій і найогиднішій своїй формі. Люди намагаються чинити тихий опір. Підприємства буквально ховають кваліфікованих співробітників, без яких не можуть працювати. Матері ховають своїх дітей і чоловіків, розуміючи, що на них чекає вірна смерть в цій путінській війні проти України, – пояснює Юсов.

На території самої Росії та в окупованому Криму прихована мобілізація, як переконує представник ГУР, не приносить путінському режиму очікуваного результату.

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