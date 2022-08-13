Август, 13 в 12:20

Российские оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС из села Водяное. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Один из артиллерийских ударов россиян повредил первый блок насосной станции Цеха тепловых и подземных коммуникаций. Еще один прилет привел к частичному разрушению пожарной части, которая отвечает за безопасность ЗАЭС.

По информации разведчиков, в результате вражеских обстрелов загорелся лес и трава на прилегающих территориях, что повлекло за собой значительное задымление. Тушение огня затруднено из-за обстрелов пожарной части.

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Оккупанты обстреливают ЗАЭС и готовят провокации под флагом Украины — разведка / 3 фотографии

Также Главное управление разведки предупреждает, что оккупанты готовят провокации под украинским флагом. Они активно создают “картинку” для пропаганды.

Для этого на станцию ​​недавно завезли два автобуса массовки, которая должна выполнять роль местных жителей и персонала. Настоящие местные жители и персонал отказываются участвовать в подобных постановках.

К стеле Энергодар на въезде в город оккупанты подогнали самоходную артиллерийскую установку Пион с нанесенной белой краской буквой Z. На САУ поднят украинский флаг.

В разведке предполагают, что она будет использоваться для очередных провокаций, чтобы обвинить в них ВСУ.

Фото: ГУР