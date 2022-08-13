Оккупанты обстреливают ЗАЭС и готовят провокации под флагом Украины — разведка
Российские оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС из села Водяное. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.
Один из артиллерийских ударов россиян повредил первый блок насосной станции Цеха тепловых и подземных коммуникаций. Еще один прилет привел к частичному разрушению пожарной части, которая отвечает за безопасность ЗАЭС.
По информации разведчиков, в результате вражеских обстрелов загорелся лес и трава на прилегающих территориях, что повлекло за собой значительное задымление. Тушение огня затруднено из-за обстрелов пожарной части.
Также Главное управление разведки предупреждает, что оккупанты готовят провокации под украинским флагом. Они активно создают “картинку” для пропаганды.
Для этого на станцию недавно завезли два автобуса массовки, которая должна выполнять роль местных жителей и персонала. Настоящие местные жители и персонал отказываются участвовать в подобных постановках.
К стеле Энергодар на въезде в город оккупанты подогнали самоходную артиллерийскую установку Пион с нанесенной белой краской буквой Z. На САУ поднят украинский флаг.
В разведке предполагают, что она будет использоваться для очередных провокаций, чтобы обвинить в них ВСУ.
Фото: ГУР