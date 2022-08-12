Август, 12 в 15:02

Газета The Times пишет, что недавние видео свидетельствуют о том, что именно российские военные обстреливали крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС.

Отмечается, что перед обстрелами российские оккупационные войска оставили свои позиции и спрятались в бункере, а украинский персонал оставался на местах.

— Затем раздался звук выстрела из миномета, после которого – удар и взрыв, снятый на видео. Потом еще один и еще, – пишет журналист Макс Такер.

Президент ГП НАЭК Энергоатом Петр Котин в одном из комментариев изданию отмечает, что короткие промежутки между звуками выходных и входных снарядов, в начале августа снятых жителями Энергодара, подтвердили, что российские военные обстреливали Запорожскую АЭС вблизи.

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По его мнению, россияне обстреляли станцию, пытаясь разорвать ее связь с энергосистемой Украины, ведь это и является их главной целью.

Котин сообщил, что каждый день получает информацию о ситуации на ЗАЭС от работников станции. Рашисты вынуждены “терпеть” украинский персонал, поскольку именно он обеспечивает безопасность ядерного объекта. Но президент Энергоатома отмечает, что оккупационные войска РФ превратили Запорожскую АЭС в военную базу.

— На территории ЗАЭС находится около 50 машин со взрывчатыми веществами, — отметил он.

Он добавил, что ситуация ощутимо ухудшилась за последние две недели, когда вражеские войска разместили тяжелую военную технику в машинных залах первого и второго энергоблоков.

— Если бы там сдетонировал какой-либо из их взрывчатых материалов, это повлекло бы за собой огромный пожар без возможности погасить его до того, как он достигнет реактора, – предупредил Котин.

По его словам, россияне используют бункер на ЗАЭС как казарму, что все больше усложняет ситуацию, не давая персоналу станции возможности быть защищенными в случае утечки радиации.

Ночью состоялось заседание Совбеза ООН по поводу ситуации на ЗАЭС, в ходе которого генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обратился к украинской и российской сторонам с призывом предоставить доступ организации по ядерному надзору к станции.