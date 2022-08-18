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Факты / Мир

Экс-посол США в РФ придумал, как заставить россиян платить за восстановление Украины

Анастасия Гевко, редактор ленты
Экс-посол США в РФ придумал, как заставить россиян платить за восстановление Украины
Фото: Getty Images

Бывший посол США в России и участник группы, работающей над новыми санкциями против страны-агрессора Майкл Макфол придумал, как заставить россиян платить за восстановление Украины.

Он сказал в эфире телеканала Дождь, что для российских граждан можно ввести выездные пошлины.

Так, по мнению Макфола, путешествие за границу – это привилегия, а не право человека. 

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Он добавил, что еще после принятия закона Магнитского говорил, что, “согласно американской конституции, ни один россиянин не обладает правом посещать Диснейленд”. 

– Это может быть небольшая плата. Деньги могут переводиться в фонд восстановления Украины. Я как налогоплательщик США уже перевожу деньги правительству Украины, большинство европейских налогоплательщиков делают то же самое. Почему этого не делают россияне… чье правительство вторглось в Украину и разрушает ее? – поинтересовался он.

По мнению Макфола, перечисление средств на восстановление Украины — это гуманитарная помощь и щедрый поступок, а “все хорошие люди мира, независимо от цвета паспорта, несут обязательство помочь в восстановлении Украины”. 

Экс-дипломат напомнил, что по всему миру постоянно вводят пошлины на получение визы.

– Россиян никто не заставляет ехать в отпуск на Французскую Ривьеру. Они могут поехать в Беларусь – неплохое место для туризма. Никто не внушает им, что нужно обязательно пересекать границы ЕС, но, если они хотят отправиться в путешествие, они должны внести свой вклад в восстановление Украины, – выразил мнение бывший дипломат.

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