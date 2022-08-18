Експосол США в РФ вигадав, як змусити росіян платити за відновлення України
Колишній посол США в Росії та учасник групи, яка працює над новими санкціями проти країни-агресора, Майкл Макфол придумав, як змусити росіян платити за відновлення України.
Він сказав в ефірі телеканалу Дождь, що для російських громадян можна запровадити виїзне мито.
Так, на думку Макфола, подорож за кордон – це привілей, а не право людини.
Він додав, що ще після ухвалення закону Магнітського говорив, що, “згідно з американською конституцією, жоден росіянин не має права відвідувати Діснейленд”.
– Це може бути невелика плата. Гроші можуть переказуватися до фонду відновлення України. Я як платник податків США вже переказую гроші уряду України, більшість європейських платників податків роблять те саме. Чому цього не роблять росіяни… чий уряд розпочав війну проти України і руйнує її? – поцікавився він.
На думку Макфола, перерахування коштів на відновлення України — це гуманітарна допомога та щедрий вчинок, а “всі добрі люди світу, незалежно від кольору паспорта, несуть зобов’язання допомогти у відновленні України”.
Ексдипломат нагадав, що у всьому світі постійно вводять мита на отримання візи.
– Росіян ніхто не змушує їхати у відпустку на Французьку Рів’єру. Вони можуть поїхати до Білорусі – непогане місце для туризму. Ніхто не вселяє їм, що потрібно обов’язково перетинати кордони ЄС, але якщо вони хочуть вирушити в подорож, вони мають зробити свій внесок у відновлення України, – висловив думку колишній дипломат.