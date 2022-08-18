Експосол США в РФ вигадав, як змусити росіян платити за відновлення України

Серпень, 17 в 22:35

Колишній посол США в Росії та учасник групи, яка працює над новими санкціями проти країни-агресора, Майкл Макфол придумав, як змусити росіян платити за відновлення України.

Він сказав в ефірі телеканалу Дождь, що для російських громадян можна запровадити виїзне мито.

Так, на думку Макфола, подорож за кордон – це привілей, а не право людини.

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Він додав, що ще після ухвалення закону Магнітського говорив, що, “згідно з американською конституцією, жоден росіянин не має права відвідувати Діснейленд”.

– Це може бути невелика плата. Гроші можуть переказуватися до фонду відновлення України. Я як платник податків США вже переказую гроші уряду України, більшість європейських платників податків роблять те саме. Чому цього не роблять росіяни… чий уряд розпочав війну проти України і руйнує її? – поцікавився він.

На думку Макфола, перерахування коштів на відновлення України — це гуманітарна допомога та щедрий вчинок, а “всі добрі люди світу, незалежно від кольору паспорта, несуть зобов’язання допомогти у відновленні України”.

Ексдипломат нагадав, що у всьому світі постійно вводять мита на отримання візи.