Август, 18 в 14:31

За деньги, которые всей Украиной собирали на Байрактар (Bayraktar), купили спутник.

Об этом сообщил Сергей Притула.

По его словам, за 600 млн гривен благотворительный фонд купил спутник, который предоставит доступ к базе данных спутниковых снимков компании ICEYE более чем на год, что позволит военным планировать оперативные операции.

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Притула напомнил, что компания-производитель Baykar после того, как узнала, что украинцы так быстро смогли собрать деньги на беспилотники, “поступила благородно и передала Украине их на безвозмездной основе”.