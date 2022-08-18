Хлопка будет много: за деньги, которые украинцы собрали на Bayraktar, купили спутник
За деньги, которые всей Украиной собирали на Байрактар (Bayraktar), купили спутник.
Об этом сообщил Сергей Притула.
По его словам, за 600 млн гривен благотворительный фонд купил спутник, который предоставит доступ к базе данных спутниковых снимков компании ICEYE более чем на год, что позволит военным планировать оперативные операции.
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Притула напомнил, что компания-производитель Baykar после того, как узнала, что украинцы так быстро смогли собрать деньги на беспилотники, “поступила благородно и передала Украине их на безвозмездной основе”.