Серпень, 18 в 14:31

За гроші, які Україною збирали на Байрактар, купили супутник.

Про це повідомив Сергій Притула.

За його словами, за 600 млн грн благодійний фонд купив супутник, який надасть доступ до бази даних супутникових знімків компанії ICEYE більш ніж на рік, що дозволить військовим планувати оперативні операції.

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Притула нагадав, що компанія-виробник Baykar після того як дізналася, що українці так швидко змогли зібрати гроші на безпілотники, “вчинила шляхетно і передала Україні їх на безоплатній основі”.

– Українці – ви космос! Ми купили супутник. Але це не просто один супутник – він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір’я супутників компанії Айсай (ICEYE), і цей доступ ми викупили на понад рік вперед, – заявив Притула.

Відтепер українська армія отримуватиме супутникові знімки високої якості, які допоможуть командуванню з оперативним плануванням.

– Бавовни буде багато!.. Я не знаю в історії такого, коли народ від малого до старого скинувся грошима і купив своїй країні супутник, – наголосив Сергій Притула.

Фінська компанія ICEYE, світовий лідер у галузі моніторингу за допомогою радіолокаційних супутникових зображень, у своєму пресрелізі повідомила про підписання контракту з благодійним фондом Сергія Притули.

У межах угоди ICEYE передасть усі можливості одного зі своїх супутників SAR, які вже перебувають на орбіті, для використання урядом України.

Крім того, ICEYE надасть доступ до своєї групи супутників SAR, що дозволить Збройним силам України отримувати зображення критично важливих місць з високою частотою оновлення.

У компанії підкреслюють, що їхня група супутників SAR є найбільшою у світі, і вони – єдина у світі організація, яка дуже швидко надає високоточні знімки, що дозволяє повністю контролювати воєнну місію.

Невеликі супутники радіолокаційної зйомки ICEYE можуть формувати зображення ділянок Землі з високою роздільною здатністю вдень, вночі та крізь хмарність.

Як українці жартували про проєкт Народний Байрактар.

Джерело: ICEYE

Фото: ICEYE