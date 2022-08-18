Еврокомиссия предоставит $21 млн ПРООН для восстановления Украины

Август, 18 в 18:46

Европейская Комиссия предоставит $21 млн Программе развития ООН (ПРООН) для расчистки завалов разрушенной инфраструктуры, зданий и домов в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба представительства Европейского Союза в Украине.

— Средства будут использованы для выявления и устранения неотложных экологических угроз, а также для ремонта, восстановления и/или приобретения стратегических элементов инфраструктуры для пострадавших районов, а именно трансформаторов, тепловых пунктов, водяных насосов, труб тепло- и водоснабжения, систем обеззараживания воды и оборудования для снабжения возобновляемой энергии, — говорится в сообщении.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заверил, что обеспечение благосостояния украинского народа является очень важным вопросом для Евросоюза.

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— Наша поддержка украинского народа перед лицом невыразимых страданий, вызванных агрессией России, непоколебима. Предстоящий зимний сезон будет суровым, и мы должны сделать все возможное, чтобы убедиться, что у людей и власти есть необходимая работающая инфраструктура, – подчеркнул Маасикас.

Указанный проект является частью Программы повышения устойчивости и восстановления ПРООН, которая началась в апреле 2022 года для поддержки правительства Украины, укрепления основных органов управления и реагирования на чрезвычайные ситуации, предоставления жизненно важных государственных услуг и защиты жизни населения.