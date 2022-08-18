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Факти / Україна

Єврокомісія надасть $21 млн ПРООН для відбудови України

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Єврокомісія
Фото: Depositphotos

Європейська Комісія надасть $21 млн Програмі розвитку ООН (ПРООН) для розчищення завалів зруйнованої інфраструктури, будівель та будинків в Україні.

Про це повідомила пресслужба представництва Європейського Союзу в Україні.

– Кошти також будуть використані для виявлення та усунення невідкладних екологічних загроз, а також для ремонту, відновлення та/або придбання стратегічних елементів інфраструктури для постраждалих районів, а саме трансформаторів, теплових пунктів, водяних насосів, труб тепло- та водопостачання, систем знезараження води та обладнання для постачання поновлюваної енергії, – йдеться у повідомленні.

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас запевнив, що забезпечення добробуту українського народу є дуже важливим питанням для Євросоюзу.

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– Наша підтримка українського народу перед лицем невимовних страждань, спричинених агресією Росії, є непохитною. Майбутній зимовий сезон буде суворим, і ми повинні зробити все можливе, щоб переконатися, що в людей і влади є необхідна інфраструктура, – наголосив Маасікас.

Зазначений проєкт є частиною Програми підвищення стійкості та відновлення ПРООН, започаткованої у квітні 2022 року для підтримки уряду України, зміцнення основних органів управління та реагування на надзвичайні ситуації, надання життєво важливих державних послуг і захисту життя населення.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
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