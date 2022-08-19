Август, 19 в 16:25

18 августа на военном аэродроме Бельбек в Крыму прозвучали мощные взрывы. Все, что известно о происшествии — далее на Фактах ICTV.

Расположение аэродрома Бельбек

Аэродром Бельбек расположен примерно в 25 км от Севастополя, возле села Фруктовое. 28 февраля 2014 года аэропорт Бельбек заблокировали и захватили российские войска в ходе операции по аннексии Крыма.

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Причины и последствия взрывов в Крыму

Вчера вечером в Telegram-каналах и международных агентствах писали о взрывах в Бельбеке.

Нелегитимный “губернатор” Севастополя Михаил Развозжаев пояснил, что взрывы в районе Бельбека — это следствие работы системы ПВО, которая сбила беспилотник. Он также заявил об отсутствии пострадавших.

В ВСУ подтвердили информацию о ряде взрывов на территории Севастополя.

– Севастополь. Слышны взрывы. В районе Бельбека, там военная авиабаза. Какая дальность до Бельбека? Что за взрывы? Приблизительно 300 км. “Бавовна”, — отметили в ВСУ.

ISW в свою очередь отмечает, что аналитики Института были не в состоянии самостоятельно проверить, действительно ли в районе Бельбека действовали украинские беспилотники (как об этом сообщила пропаганда РФ) — и действительно ли их сбили российские силы ПВО.

Также в ISW предполагали, что причиной “бавовны” в Крыму может быть неквалифицированное обращение россиян с военной техникой. Аналитики допускают, что взрывы или работа ПВО могли быть проявлением “нервозности” российских военных, вероятно ожидающих новых ударов Украины в районах, которые Россия до сих пор считала недосягаемыми для ВСУ.

Одно из последствий взрывов — серьезные ограничения РФ на въезд и выезд из оккупированного полуострова.

— Им не хочется признаваться в том, что причиной этих взрывов является не диверсия, они не хотят сознаваться в том, что украинские силы могут проводить действия по деоккупации Крыма. Это полностью разбивает их утверждения о сакральности Крыма и о самой мощной ПВО, — говорит глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Поэтому Россия по версии относительно диверсии пытается найти “предателей”.

— Эта версия развязывает им руки для преследования. Такие масштабные акции начинают с блокировки въезда и выезда из Крыма, поставили дополнительные посты на въезде Керченского моста со стороны Крыма. Проверяют людей, которые выезжают с полуострова, поставили дополнительные границы на административной границе между оккупованной Херсонской областью и Крымом, — говорит он.

И теперь из Украины въехать в Крым практически невозможно, они не пускают людей с паспортами гражданина Украина, потому что, по словам российской стороны, “увеличивается количество людей, которые потенциально могут быть диверсантами”.

Роль аэродрома Бельбек в войне

После начала полномасштабной войны в Украине, аэродром Бельбек стал одним из важнейших для РФ стратегических объектов в Крыму.

В марте 2022 года программа Схемы и Радио Свобода сообщали, что, по информации ВСУ, на аэродроме базировались российские истребители Су-27, Су-27СМ, Су-30М2 и Су-27М.

По информации Антона Геращенко, на данный момент на аэродроме находится Севастопольский авиационно-спасательный центр МЧС РФ и 38-й истребительный авиационный полк Военно-космических сил РФ. На его вооружении как минимум:

12 Су-27

12 модернизированных Су-27СМ,

3 учебно-боевых Су-27УБ

5 двухместных истребителей Су-30М2

— Важнейшим аэродромом является аэродром Бельбек на территории Севастополя, где базируются истребители-бомбардировщики Военно-воздушных сил Российской Федерации, — говорит руководитель военных программ безопасности украинского Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук.

Фото: maxar technologies