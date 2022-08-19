Что известно о взрывах в Бельбеке: причины, последствия и почему аэродром так важен для РФ
18 августа на военном аэродроме Бельбек в Крыму прозвучали мощные взрывы. Все, что известно о происшествии — далее на Фактах ICTV.
Расположение аэродрома Бельбек
Аэродром Бельбек расположен примерно в 25 км от Севастополя, возле села Фруктовое. 28 февраля 2014 года аэропорт Бельбек заблокировали и захватили российские войска в ходе операции по аннексии Крыма.
Причины и последствия взрывов в Крыму
Вчера вечером в Telegram-каналах и международных агентствах писали о взрывах в Бельбеке.
Нелегитимный “губернатор” Севастополя Михаил Развозжаев пояснил, что взрывы в районе Бельбека — это следствие работы системы ПВО, которая сбила беспилотник. Он также заявил об отсутствии пострадавших.
В ВСУ подтвердили информацию о ряде взрывов на территории Севастополя.
– Севастополь. Слышны взрывы. В районе Бельбека, там военная авиабаза. Какая дальность до Бельбека? Что за взрывы? Приблизительно 300 км. “Бавовна”, — отметили в ВСУ.
ISW в свою очередь отмечает, что аналитики Института были не в состоянии самостоятельно проверить, действительно ли в районе Бельбека действовали украинские беспилотники (как об этом сообщила пропаганда РФ) — и действительно ли их сбили российские силы ПВО.
Также в ISW предполагали, что причиной “бавовны” в Крыму может быть неквалифицированное обращение россиян с военной техникой. Аналитики допускают, что взрывы или работа ПВО могли быть проявлением “нервозности” российских военных, вероятно ожидающих новых ударов Украины в районах, которые Россия до сих пор считала недосягаемыми для ВСУ.
Одно из последствий взрывов — серьезные ограничения РФ на въезд и выезд из оккупированного полуострова.
— Им не хочется признаваться в том, что причиной этих взрывов является не диверсия, они не хотят сознаваться в том, что украинские силы могут проводить действия по деоккупации Крыма. Это полностью разбивает их утверждения о сакральности Крыма и о самой мощной ПВО, — говорит глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Поэтому Россия по версии относительно диверсии пытается найти “предателей”.
— Эта версия развязывает им руки для преследования. Такие масштабные акции начинают с блокировки въезда и выезда из Крыма, поставили дополнительные посты на въезде Керченского моста со стороны Крыма. Проверяют людей, которые выезжают с полуострова, поставили дополнительные границы на административной границе между оккупованной Херсонской областью и Крымом, — говорит он.
И теперь из Украины въехать в Крым практически невозможно, они не пускают людей с паспортами гражданина Украина, потому что, по словам российской стороны, “увеличивается количество людей, которые потенциально могут быть диверсантами”.
Роль аэродрома Бельбек в войне
После начала полномасштабной войны в Украине, аэродром Бельбек стал одним из важнейших для РФ стратегических объектов в Крыму.
В марте 2022 года программа Схемы и Радио Свобода сообщали, что, по информации ВСУ, на аэродроме базировались российские истребители Су-27, Су-27СМ, Су-30М2 и Су-27М.
По информации Антона Геращенко, на данный момент на аэродроме находится Севастопольский авиационно-спасательный центр МЧС РФ и 38-й истребительный авиационный полк Военно-космических сил РФ. На его вооружении как минимум:
- 12 Су-27
- 12 модернизированных Су-27СМ,
- 3 учебно-боевых Су-27УБ
- 5 двухместных истребителей Су-30М2
— Важнейшим аэродромом является аэродром Бельбек на территории Севастополя, где базируются истребители-бомбардировщики Военно-воздушных сил Российской Федерации, — говорит руководитель военных программ безопасности украинского Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук.
Фото: maxar technologies