Серпень, 19 в 16:25

18 серпня на військовому аеродромі Бельбек у Криму пролунали потужні вибухи. Все, що відомо про подію – далі на Фактах ICTV.

Розташування аеродрому Бельбек

Аеродром Бельбек розташований приблизно за 25 км від Севастополя, біля села Фруктове. 28 лютого 2014 року аеропорт Бельбек заблокували і захопили російські війська в процесі операції з анексії Криму.

Зараз дивляться

Причини та наслідки вибухів у Криму

Вчора ввечері у Telegram-каналах та міжнародних агенціях писали про вибухи у Бельбеку.

Нелегітимний “губернатор” Севастополя Михайло Развозжаєв пояснив, що вибухи у районі Бельбека – це наслідок роботи системи ППО, яка збила безпілотник. Він також заявив про відсутність постраждалих.

У ЗСУ підтвердили інформацію про низку вибухів на території Севастополя.

– Севастополь. Чути вибухи. У районі Бельбека, там військова авіабаза. Яка дальність до Бельбека? Що це за вибухи? Приблизно 300 км. Бавовна, – зазначили у ЗСУ.

ISW своєю чергою зазначає, що аналітики Інституту були не в змозі самостійно перевірити, чи справді в районі Бельбека діяли українські безпілотники (як про це повідомила пропаганда РФ) — і чи їх справді збили російські сили ППО.

Також в ISW припускали, що причиною “бавовни” у Криму може бути некваліфіковане поводження росіян із військовою технікою. Аналітики припускають, що вибухи або робота ППО могли бути проявом “нервовності” російських військових, які, ймовірно, чекають нових ударів України в районах, які Росія досі вважала недосяжними для ЗСУ.

Один із наслідків вибухів – серйозні обмеження з боку РФ на в’їзд та виїзд з окупованого півострова.

– Їм не хочеться зізнаватись у тому, що причиною цих вибухів є не диверсія, вони не хочуть зізнаватись у тому, що українські сили можуть проводити дії з деокупації Криму. Це повністю розбиває їх твердження про сакральність Криму та про найпотужнішу ППО, – каже голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Тому Росія за версією щодо диверсії намагається знайти “зрадників”.

– Ця версія розв’язує їм руки для переслідувань. Такі масштабні акції починають із блокування в’їзду та виїзду з Криму, поставили додаткові пости на в’їзді Керченського мосту з боку Криму. Перевіряють людей, які виїжджають з півострова, поставили додаткові кордони на адміністративному кордоні між окупованою Херсонською областю та Кримом, – каже він.

І тепер з України в’їхати до Криму практично неможливо, вони не пускають людей із паспортами громадянина України, бо, за словами російської сторони, “збільшується кількість людей, які потенційно можуть бути диверсантами”.

Роль аеродрому Бельбек у війні

Після початку повномасштабної війни в Україні аеродром Бельбек став одним із найважливіших для РФ стратегічних об’єктів у Криму.

У березні 2022 року програма Схеми та Радіо Свобода повідомляли, що, за інформацією ЗСУ, на аеродромі базувалися російські винищувачі Су-27, Су-27СМ, Су-30М2 та Су-27М.

За інформацією Антона Геращенка, наразі на аеродромі розташований Севастопольський авіаційно-рятувальний центр МНС РФ та 38-й винищувальний авіаційний полк Військово-космічних сил РФ. На його озброєнні як мінімум:

12 Су-27

12 модернізованих Су-27СМ,

3 навчально-бойових Су-27УБ

5 двомісних винищувачів Су-30М2

– Найважливішим аеродромом є аеродром Бельбек на території Севастополя, де базуються винищувачі-бомбардувальники Військово-повітряних сил Російської Федерації, – говорить керівник військових програм безпеки українського Центру глобалістики Стратегія ХХI Павло Лакійчук.

Фото: maxar technologies