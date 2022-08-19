Що відомо про вибухи у Бельбеку: причини, наслідки та чому аеродром такий важливий для РФ
18 серпня на військовому аеродромі Бельбек у Криму пролунали потужні вибухи. Все, що відомо про подію – далі на Фактах ICTV.
Розташування аеродрому Бельбек
Аеродром Бельбек розташований приблизно за 25 км від Севастополя, біля села Фруктове. 28 лютого 2014 року аеропорт Бельбек заблокували і захопили російські війська в процесі операції з анексії Криму.
Причини та наслідки вибухів у Криму
Вчора ввечері у Telegram-каналах та міжнародних агенціях писали про вибухи у Бельбеку.
Нелегітимний “губернатор” Севастополя Михайло Развозжаєв пояснив, що вибухи у районі Бельбека – це наслідок роботи системи ППО, яка збила безпілотник. Він також заявив про відсутність постраждалих.
У ЗСУ підтвердили інформацію про низку вибухів на території Севастополя.
– Севастополь. Чути вибухи. У районі Бельбека, там військова авіабаза. Яка дальність до Бельбека? Що це за вибухи? Приблизно 300 км. Бавовна, – зазначили у ЗСУ.
ISW своєю чергою зазначає, що аналітики Інституту були не в змозі самостійно перевірити, чи справді в районі Бельбека діяли українські безпілотники (як про це повідомила пропаганда РФ) — і чи їх справді збили російські сили ППО.
Також в ISW припускали, що причиною “бавовни” у Криму може бути некваліфіковане поводження росіян із військовою технікою. Аналітики припускають, що вибухи або робота ППО могли бути проявом “нервовності” російських військових, які, ймовірно, чекають нових ударів України в районах, які Росія досі вважала недосяжними для ЗСУ.
Один із наслідків вибухів – серйозні обмеження з боку РФ на в’їзд та виїзд з окупованого півострова.
– Їм не хочеться зізнаватись у тому, що причиною цих вибухів є не диверсія, вони не хочуть зізнаватись у тому, що українські сили можуть проводити дії з деокупації Криму. Це повністю розбиває їх твердження про сакральність Криму та про найпотужнішу ППО, – каже голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Тому Росія за версією щодо диверсії намагається знайти “зрадників”.
– Ця версія розв’язує їм руки для переслідувань. Такі масштабні акції починають із блокування в’їзду та виїзду з Криму, поставили додаткові пости на в’їзді Керченського мосту з боку Криму. Перевіряють людей, які виїжджають з півострова, поставили додаткові кордони на адміністративному кордоні між окупованою Херсонською областю та Кримом, – каже він.
І тепер з України в’їхати до Криму практично неможливо, вони не пускають людей із паспортами громадянина України, бо, за словами російської сторони, “збільшується кількість людей, які потенційно можуть бути диверсантами”.
Роль аеродрому Бельбек у війні
Після початку повномасштабної війни в Україні аеродром Бельбек став одним із найважливіших для РФ стратегічних об’єктів у Криму.
У березні 2022 року програма Схеми та Радіо Свобода повідомляли, що, за інформацією ЗСУ, на аеродромі базувалися російські винищувачі Су-27, Су-27СМ, Су-30М2 та Су-27М.
За інформацією Антона Геращенка, наразі на аеродромі розташований Севастопольський авіаційно-рятувальний центр МНС РФ та 38-й винищувальний авіаційний полк Військово-космічних сил РФ. На його озброєнні як мінімум:
- 12 Су-27
- 12 модернізованих Су-27СМ,
- 3 навчально-бойових Су-27УБ
- 5 двомісних винищувачів Су-30М2
– Найважливішим аеродромом є аеродром Бельбек на території Севастополя, де базуються винищувачі-бомбардувальники Військово-повітряних сил Російської Федерації, – говорить керівник військових програм безпеки українського Центру глобалістики Стратегія ХХI Павло Лакійчук.
Фото: maxar technologies