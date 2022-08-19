Август, 19 в 7:19

В Госдепе США предупреждают Конгресс о проблемах, которые могут возникнуть в случае принятия соответствующего законодательства.

Госдеп серьезно обеспокоен из-за возможного признания России страной — спонсором терроризма.

Как пишет Politico со ссылкой на источники, в Вашингтоне опасаются, что включение России в список государств — спонсоров терроризма может поставить под угрозу соглашение о разрешении зерновым судам покидать украинские порты, которое уменьшило напряжение на глобальном продовольственном рынке.

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Также отмечается, что страна из черного списка террористов подпадает под общие санкции, из-за которых США фактически лишают американцев возможности участия в деловых отношениях в этих странах. Это будет включать различных субъектов частного сектора и повлияет на ключевые экономические отношения, которые поддерживают США несмотря на ряд санкций.

— Кое-кто на Капитолийском холме приводит контраргумент: принятие Конгрессом законодательства о признания РФ страной — спонсором терроризма не приведет к автоматическому применение санкций, которые сорвут план доставки продуктов питания. Казначейство могло бы также разработать исключения, чтобы угодить промышленности, — пишет Politico.