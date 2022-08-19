Серпень, 19 в 7:19

У Держдепі попереджають Конгрес про проблеми, які можуть виникнути у разі ухвалення відповідного законодавства.

Державний департамент США серйозно занепокоєний через можливе визнання Росії державою – спонсором тероризму.

Як пише Politico із посиланням на джерела, У Вашингтоні побоюються, що внесення Росії до списку держав – спонсорів тероризму може поставити під загрозу угоду щодо дозволу зерновим суднам залишати українські порти, яка зменшила напруження на глобальному продовольчому ринку.

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Також зазначається, що країна з чорного списку терористів підпадає під загальні санкції, через які США фактично позбавляють американців можливості участі в ділових відносинах у цих країнах. Це охоплюватиме різних суб’єктів приватного сектору та вплине на ключові економічні відносини, які підтримують США попри низку санкцій.

– Дехто на Капітолійському пагорбі наводить контраргумент: ухвалення Конгрессом законодавства про визнання РФ країною-спонсором тероризму не призведе до автоматичного застосування санкцій, які зірвуть план доставки продуктів харчування. Казначейство могло б також розробити винятки, щоб догодити промисловості, – пише Politico.