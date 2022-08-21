Август, 20 в 21:46

На следующей неделе Россия может готовить особо жестокие или противные провокации.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 20 августа.

— Активно готовимся к новой неделе, очень важной для всех нас, для нашего государства. Впереди день нашего флага и день нашей Независимости. Впереди – чествование ветеранов войны за свободу Украины и Крымская платформа – в этом году действительно особенная. В этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что оккупация там временная, а Украина вернется, – сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что обязательно будут отмечены украинские легенды, которые есть и будут традицией Украины.

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Президент добавил, что на следующей неделе планируются важные внешнеполитические переговоры и визиты “настоящих друзей Украины”.

— Впереди – знаковый рубеж, полгода этого полномасштабного вторжения, изменившей все войны… За время от 24 февраля, за эти уже 178 дней, украинцы доказали, что это наш народ непреодолимый, это наши защитники и защитницы непреодолимые. И я благодарю всех, кто проявил свою силу за это время, благодарю всех, кто боролся и борется за Украину, благодарю всех, кто воюет и помогает нашим воинам, нашему государству, — поблагодарил он.

Украинский лидер подчеркнул, что единство и вера Украины у себя дали возможность пройти эти полгода и подойти к этой неделе, которая “неизменно важна для каждого украинца”.

— Мы всегда говорим честно: ради победы Украины еще нужно бороться, еще нужно сделать очень многое, еще нужно выстоять и вытерпеть, к сожалению, много боли. Но украинцы уже могут по праву чувствовать гордость за себя, за свое государство и своих героев, — сказал президент.

Владимир Зеленский предложил всем украинцам почувствовать, какая сила есть в народе Украины и прекрасных украинских людях.

— Мы должны осознавать, что на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое. Таков у нас враг. Но и в любую другую неделю за эти полгода Россия делала то же постоянно – мерзкое и жестокое, — сказал президент.

Украинский президент подчеркнул, что всем нужно быть достаточно крепкими, чтобы противостоять любым враждебным провокациям.

— … столько, сколько нужно, чтобы заставить оккупантов ответить за все их удары и за террор – за Харьков и Донбасс, за Азовсталь и Николаев, за фильтрационные лагеря, за Бучу, Ирпень за все города… Мы все должны быть достаточно крепкими, чтобы выстоять и пройти весь путь к украинской победе, – подчеркнул Владимир Зеленский.

В конце обращения президент призвал держаться вместе и помогать друг другу, чтобы восстановить разрушенное и бороться за украинских людей.

Владимир Зеленский призвал болеть за тех, кто представляет Украину, а сегодня обязательно за украинского боксера Александра Усика.