Серпень, 20 в 21:46

Наступного тижня Росія може готувати особливо жорстокі чи гидкі провокації.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 20 серпня.

– Активно готуємося до нового тижня, дуже важливого для всіх нас, для нашої держави. Попереду – день нашого прапора і день нашої Незалежності. Попереду – вшанування ветеранів війни за свободу України та Кримська платформа – цього року справді особлива. Цього року буквально в повітрі Криму відчувається, що окупація там тимчасова, а Україна повернеться, – сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що обов’язково будуть відзначені українські легенди, що є і буде традицією України.

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Президент додав, що наступного тижня плануються важливі зовнішньополітичні переговори та візити “справжніх друзів України”.

– Попереду – знаковий рубіж, пів року цього повномасштабного вторгнення, війни, яка змінила все… За час від 24 лютого, за ці вже 178 днів, українці довели, що це наш народ нездоланний, це наші захисники й захисниці нездоланні. І я дякую всім, хто проявив свою силу за цей час, дякую всім, хто боровся й бореться за Україну, дякую всім, хто воює й допомагає нашим воїнам, нашій державі, – подякував він.

Український лідер наголосив, що єдність та віра України в себе дали змогу пройти ці пів року та підійти до цього тижня, який є “незмінно важливим для кожного українця”.

– Ми завжди говоримо чесно: заради перемоги України ще потрібно боротися, ще потрібно зробити дуже багато, ще потрібно вистояти й витерпіти, на жаль, багато болю. Але українці вже можуть по праву відчувати гордість за себе, за свою державу й за своїх героїв, – сказав президент.

Володимир Зеленський запропонував усім українцям відчути, яка сила є в народі України та в прекрасних українських людях.

– Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог. Але і в будь-який інший тиждень за ці пів року Росія робила те саме постійно – гидке й жорстоке, – сказав президент.

Український президент наголосив, що усім треба бути достатньо міцними, щоб протистояти будь-яким ворожим провокаціям.

– … стільки, скільки потрібно, щоб змусити окупантів відповісти за всі їхні удари і за терор – за Харків і Донбас, за Азовсталь і Миколаїв, за фільтраційні табори, за Бучу, Ірпінь за всі міста… Ми всі маємо бути достатньо міцними, щоб вистояти та пройти весь шлях до української перемоги, – наголосив Володимир Зеленський.

Наприкінці звернення президент закликав триматись разом та допомагати один одному, щоб відновити зруйноване та боротись за українських людей.

Володимир Зеленський закликав вболівати за тих, хто представляє Україну, а сьогодні – обов’язково за українського боксера Олександра Усика.