Боятся спать: напуганные оккупанты ожидают ударов по Донецку и Луганску 24 августа

Август, 22 в 12:34

В Донецке и Луганске российские окупанты боятся ложиться спать, поскольку ходят слухи, что 23 и 24 августа ВСУ будут бить по Донецку и Луганску. Главное управление разведки Минобороны перехватило разговор российского военного с родственницей.

– Чем больше узнаем, чем больше слышим, что нам п***а будет. У нас тут есть люди, которые собирают и возят гуманитарку к вам. Такая информация вышла, что у нас тут недавно по Гулево били и Свердликово. Ребят перестреляли, и то ли на Курск, то ли на Москву отправили раненых. А это сказали, что 23 или 24 августа на нас готовятся, – рассказывает женщина.

По ее словам, в Донецке и Луганске есть крупные нефтебазы, и если по ним попадет, “то это п***а будет всей Украине и всей России”.

– То есть, к чему готовиться – непонятно, люди уже боятся спать ложиться или лишний раз на улицу выйти, – добавила она.

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Фото: Типовий Донецьк